DJ Soda bị khán giả nam tấn công

Khán giả nam ném ly vào Soda sau khi cô biểu diễn ở một địa điểm thuộc Indonesia. Nữ DJ bị thương ở mắt cá chân phải.

Ngày 3/8, tờ Newsis đưa tin DJ Soda bị một người đàn ông tấn công sau khi biểu diễn ở Indonesia. Nữ DJ cũng xác nhận thông tin trên trang cá nhân. Soda cho biết cô hiện bị thương ở mắt cá chân. Soda đang ở Indonesia để biểu diễn.

"Sau buổi biểu diễn, tôi rời quầy DJ. Lúc này, một người đàn ông ném chiếc ly về phía tôi. Mảnh vỡ của chiếc ly bắn tung tóe. Tôi bị một mảnh thủy tinh đâm vào mắt cá chân phải. Tôi bị sốc", DJ Soda cho biết.

DJ Soda bị thương.

"Thật tuyệt khi có thể giao lưu với người hâm mộ ở cự ly gần. Nhưng nếu sự cố tiếp tục xảy ra, tôi không nghĩ mình có thể duy trì việc này lâu dài. Hãy giữ cách cư xử đúng mực", DJ nói thêm.

Soda cũng đăng một đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc. Đoạn video cho thấy cảnh người đàn ông ném chiếc ly về phía cô.

DJ Soda (tên thật là Hwang So Hee) sinh năm 1988. Soda bắt đầu công việc với tư cách DJ vào tháng 6/2013. Theo SCMP, Soda là một trong những DJ nổi tiếng nhất châu Á. Trong khi đó, The Fact đưa tin Soda là một DJ tài năng. Cô đứng thứ nhất trong danh sách DJ hàng đầu tại Hàn Quốc do EDM Droid thống kê.

Tháng 4, Soda bị đuổi khỏi máy bay khi cô khởi hành tới Los Angeles vì mặc quần in từ ngữ nhạy cảm. Theo nữ DJ, cô phải cởi trang phục ở nơi công cộng để được lên máy bay.

Vừa qua, DJ Soda tổ chức chuyến lưu diễn tại 14 thành phố ở Bắc Mỹ, bắt đầu từ Los Angeles vào ngày 8/5.