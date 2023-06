DJ Mie và bài học đặt bản thân ở vị trí thấp nhất

DJ Mie vượt qua giai đoạn khó khăn, thay đổi tâm tính và biết trân trọng cuộc sống nhờ đọc sách.

Mie sinh năm 1995, là DJ có hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Cô và bạn trai - diễn viên Hồng Thanh là cặp nổi tiếng trong giới trẻ.

Sống vui, bớt sân si nhờ đọc sách

9X nói với VietNamNet ít ai đến 27 tuổi mới lần đầu đọc sách như mình. Cô từng sợ đọc, sợ "những gì nhiều chữ", đến nỗi thường nhờ người quen đọc và tóm tắt giúp những nội dung dài. Bạn trai cũ của DJ là một chàng mọt sách cũng không thể lay chuyển định kiến này.

Năm 2022, Mie liên tục gặp rắc rối như vướng scandal, bị phao tin đồn ác ý, mất tài sản, sức khỏe kém, nhiều show diễn gặp trục trặc. Stress triền miên và cảm thấy bế tắc, trì trệ, cô quyết tâm làm những điều chưa từng làm.

Lần đầu trong đời DJ ép bản thân đọc một quyển sách. Cô chọn bừa một tựa sách hot là Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim của John Gray, đọc vài trang rồi bị cuốn đi không hay. Khi bất giác kêu lên "Hay quá", cô đã đọc 1/4 tác phẩm này.

Mie là DJ nổi tiếng.

Sau đó Mie đọc Nhà giả kim (Paulo Coelho), Em phải đến Harvard học kinh tế (Lưu Vệ Hoa - Trương Hân Vũ)... kết hợp thực hành thiền và nghe giảng pháp.

"Cuộc sống dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi tôi nhìn nhận: 'Những vấn đề này cũng bình thường thôi', chúng thực sự không còn nghiêm trọng như từng nghĩ", cô tâm sự.

Khi giai đoạn khó khăn qua đi, Mie vẫn duy trì thói quen đọc. Cô thường đọc sách giấy trên máy bay và nghe sách nói khi ngồi ôtô, trang điểm, tập thể dục, chăm chó, rửa chén.

DJ thường nghe sách nói một loạt tựa bán chạy để quyết định lựa chọn bản giấy nào và đọc phần còn lại. Đôi khi dù đã nghe trọn bộ tác phẩm nhưng cô vẫn mua sách giấy ủng hộ tác giả.

Hai tựa sách vừa "cập bến" ở nhà 9X là trọn bộ Muôn kiếp nhân sinh (Nguyên Phong) và Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi (Thích Nhất Hạnh).

Mie thú nhận "chậm tiêu" nên thường rất lâu mới đọc xong một quyển. Tuy nhiên, cô phân biệt rõ sự khó hiểu và không cảm thụ được, có những cuốn đọc mãi mới hết vài trang thì dừng chứ không cố "nuốt".

9X bắt đầu đọc sách khoảng một năm nay.

Từ khi đọc sách, Mie ít rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực, yêu thiên nhiên, luôn hòa mình với khung cảnh xung quanh, không còn vô tâm như trước. Sách giúp cô hiểu bản thân cũng là một tiểu vũ trụ giữa thế giới bao la nên Mie thử đi chân đất, chạm cây cối, sờ động vật, chú tâm hít thở...

Người đẹp bớt khó chịu, biết chấp nhận những gì diễn ra, kể cả việc không như ý. Vài lần nóng giận, cô ra vườn chơi với thú cưng, ngắm cây xanh khoảng 5-10 phút không còn ý định to tiếng.

"Sách thay đổi tôi rất nhiều, từ trong ra ngoài. Tôi điều chỉnh được tâm tính, suy nghĩ, diễn đạt lưu loát, sâu sắc hơn. Nếu gặp nhau một năm trước, chưa chắc tôi tự tin chia sẻ được như thế này", Mie cho hay.

Bí quyết từ người sợ đọc đến mê đọc, theo cô là chọn đúng những trang sách đầu tiên đủ hấp dẫn.

Sách xoa dịu cảm giác dằn vặt với cha, biết ơn bạn trai

Mie lớn lên trong một xóm lao động nghèo có nhiều tệ nạn như trộm cướp, cờ bạc... ở Đà Nẵng. Cô được học hành đầy đủ thay vì bỏ học từ cấp 1 như phần lớn bạn bè đồng trang lứa.

Cô mất mẹ năm 6 tuổi, cha là một nhà sư tu tập ở Vĩnh Long. Năm 20 tuổi, cha qua đời khi DJ đang đi diễn nước ngoài. Việc không kịp nhìn cha lần cuối khiến cô dằn vặt nhiều năm.

Cha mất, Mie thấy trống trải, cô độc nên dồn sự quan tâm cho anh chị và thường lui tới làm từ thiện tại các bệnh viện ông từng điều trị, đặc biệt là khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng.

Mie không tu tập nhưng mỗi lần thăm cha đều được nghe các sư giảng nhiều điều hay, dần dà thấm thía. Cô cũng thường nghe sư Minh Niệm giảng pháp, ca sĩ Tinna Tình chia sẻ trên YouTube. Đó là lý do DJ mua cuốn Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi của thiền sư Thích Nhất Hạnh dù chưa tự tin lật giở.

Đọc sách và nghe giảng pháp là hai hoạt động khiến Mie tiết chế được cảm xúc, lựa hành vi ứng xử phù hợp với người xung quanh. Từng có giai đoạn hễ gặp bạn trai - diễn viên Hồng Thanh là cãi vã.

Mie và Hồng Thanh.

"Đọc và nghe nhiều giúp tôi nhận ra mình luôn phải mang bộ mặt vui cười gượng ép khi ra đường nên có xu hướng bộc lộ, trút xả ẩn ức, tức giận - chính là bộ mặt thật xấu xí - với người gần mình", Mie bày tỏ.

Ngày trước khi cãi nhau, Hồng Thanh thường im lặng còn Mie chất vấn: "Anh hết yêu em rồi, không quan tâm em nữa". Nhờ đọc Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim, cô hiểu lúc đó anh đang trong "cái vỏ" của mình.

Một lần cãi nhau to khác do cô từng quá tò mò, muốn kiểm soát bạn trai đi đâu, làm gì và chen vào các quyết định của anh. Sau này, cô dừng can thiệp thì hai người trở lại cân bằng.

9X sửa lỗi bằng cách thực hành lòng biết ơn. Cô kể: "Tôi nắm tay Hồng Thanh, nói cảm ơn và thấy may mắn khi được anh làm gì đó cho mình trong những tháng cuối năm 2022. Bạn trai có vẻ hoảng sợ khi lần đầu tôi làm điều đó".

Mie cũng dần học được cách đặt bản thân ở vị trí thấp nhất có thể, luôn tự nhủ "Mình chẳng là ai cả". Cuộc sống của cô trở nên giản dị và bình yên hơn, đồng thời vơi cảm giác dằn vặt với người cha quá cố.

Mie thấy may mắn khi người đồng hành - bạn trai Hồng Thanh cũng chăm đọc và học hỏi từ sách, đồng thời có ý thức phát triển bản thân cao.