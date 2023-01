Reinaldo Maria Cordeiro, người dẫn chương trình nổi tiếng của Hong Kong và được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là “DJ bền bỉ nhất thế giới”, qua đời ở tuổi 98.

"Chú Ray" Cordeiro tại studio ở RTHK. Ảnh: SCMP.

Ông Cordeiro, được người hâm mộ biết đến với cái tên Chú Ray, qua đời hôm 13/1 tại Hong Kong (Trung Quốc), bên cạnh gia đình và bạn bè. Họ hát bài "You'll never walk alone" như lời từ biệt ông, ủy ban tổ chức tang lễ cho biết, AFP đưa tin.

Ông được ca ngợi là người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành. Ông đã giúp đưa âm nhạc đại chúng đến với khán giả tuổi teen vào những năm 1960 và tạo bệ phóng cho một số ban nhạc Hong Kong, South China Morning Post đưa tin.

Bên cạnh đó, ông đã phổ biến xu hướng nhạc pop cho nhiều thế hệ người hâm mộ Hong Kong trên các chương trình radio dài kỳ của mình.

Ông cũng phỏng vấn rất nhiều biểu tượng nhạc pop trong nhiều năm, bao gồm The Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald và Frank Sinatra.

DJ kỳ cựu này là "nhân vật nổi bật trong văn hóa đại chúng Hong Kong", người đã có những đóng góp đáng kể cho nền âm nhạc của thành phố này, một quan chức phụ trách vấn đề văn hóa cho biết hôm 14/1.

Ông được Kỷ lục Thế giới Guinness vinh danh là "DJ bền bỉ nhất thế giới" vào năm 2000.

Ông Cordeiro nghỉ hưu vào năm 2021. Ông được cho là đã mắc bệnh tim trong thập kỷ qua và phải nhập viện vào tháng 1/2022 sau khi bị đột quỵ.

Trong cuốn tự truyện, ông cho biết "bằng cách chia sẻ những bản nhạc hay với người hâm mộ, tôi được sống thật với chính bản thân”. "Tôi từ chối chấp nhận một thế giới không có âm nhạc”, ông nói.

Chương trình đêm khuya đặc trưng của ông mang tên "All The Way With Ray" đã ra mắt vào năm 1970 và trở thành chương trình radio dài nhất của đài RTHK ở Hong Kong.

“DJ bền bỉ nhất thế giới” đã liên tục xuất hiện trên sóng Hong Kong trong suốt 70 năm.