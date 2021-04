Dispatch chọn 8 thần tượng có đôi mắt đẹp nhất Kpop

Tzuyu (TWICE): Ngày 26/4, Dispatch đưa ra danh sách 8 thần tượng có đôi mắt đẹp và luôn toát ra cảm giác tỏa sáng mỗi khi nhìn người đối diện. Tzuyu (Tử Du) của nhóm TWICE là nữ thần tượng đầu tiên có tên trong danh sách trên. Người đẹp sinh năm 1999 có đôi mắt to tròn, nhưng đuôi mắt hơi cong lên trên.