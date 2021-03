Disney và ‘cái gai’ Armie Hammer từ bê bối tình dục

Giữa lúc Armie Hammer lao đao sự nghiệp vì cáo buộc tấn công tình dục, “nhà chuột” không khỏi đâu đầu bởi dự án “Death on the Nile”.

Tuần qua, hãng Walt Disney Studios đưa ra nhiều thay đổi trong kế hoạch phát hành phim. Nếu như Black Widow bị lui lịch hai tháng, thì một dự án khác là Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile) tiếp tục chuyển tới ngày 11/2/2022, thay vì 16/9/2021 như kế hoạch gần nhất.

Đây là bộ phim hậu truyện của Murder on the Orient Express (2017), có nhân vật trung tâm là thám tử Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Cả hai cùng dựa trên nguyên tác văn học của Agatha Christie và Disney thừa hưởng dự án sau khi thâu tóm Fox vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên, Death on the Nile đang đứng trước nguy cơ thất bại bởi Armie Hammer - một diễn viên trong phim - đang đứng trước cáo buộc cưỡng hiếp, bạo dâm và tấn công tình dục từ nhiều phụ nữ khác nhau.

Cơn ác mộng truyền thông dành cho Disney

Đứng trước cơn bão dư luận, Armie Hammer đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan. Cách đây chưa đầy hai tuần, luật sư của anh khẳng định rằng quan hệ giữa thân chủ với nhóm người đâm đơn là hoàn toàn đồng thuận.

Bất chấp điều đó, không khó để nhận ra Disney đang cảm thấy bối rối ra sao với Death on the Nile. Đây đã lần thứ sáu bộ phim thay đổi lịch chiếu, và hãng sẽ còn tiếp tục phải chứng kiến diễn biến bê bối của Hammer trong vài tháng tới, thậm chí tới tận ngày tác phẩm khởi chiếu.

Năm 2017, Hollywood từng chứng kiến sự kiện vô tiền khoáng hậu khi Sony thuê Christopher Plummer quay lại toàn bộ cảnh có Kevin Spacey, dù All the Money in the World (2017) đã hoàn thành và chỉ còn cách thời điểm khởi chiếu khoảng một tháng. Sự kiện bắt nguồn từ việc bê bối tình dục của Spacey bại lộ.

Armie Hammer bên cạnh bạn diễn Gal Gadot trong Death on the Nile. Ảnh: Fox/Disney.

Song, theo điều tra của tạp chí Variety, trong một bản dựng sớm của Death on the Nile, vai trò của Armie Hammer có thể tính là nam chính. Hiện Disney không có kế hoạch ghi hình lại hoặc thay đổi diễn viên.

Nếu xảy ra, quá trình ấy sẽ gây tốn hàng chục triệu USD bởi thời lượng của Armie Hammer trong phim không nhỏ. Chưa kể, Death on the Nile là dự án quy tụ rất nhiều ngôi sao. Không phải đơn giản để “nhà chuột” có thể gọi Annette Bening, Gal Gadot, Rose Leslie… tới trường quay bởi họ hết sức bận rộn.

Một nhà sản xuất giấu tên phát biểu trên tạp chí Variety: “Có lẽ cách duy nhất lúc này dành cho Disney là thẳng thắn tuyên bố rằng, ‘Hàng trăm con người đã theo đuổi dự án, và chúng tôi không thể hủy bỏ tất cả chỉ bởi một cá nhân’”. Người này nhận định lối thoát tối ưu là đưa Death on the Nile lên thẳng dịch vụ trực tuyến Hulu hoặc Disney+, thay vì ra rạp.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Disney hiện từ chối trả lời báo chí về Armie Hammer và Death on the Nile. Trên thực tế, họ đã có thể tránh “tai nạn” nếu như bớt sốt sắng hơn.

Năm 2019, đạo diễn kiêm diễn viên chính Kenneth Branagh đã tới Morocco để thực hiện quá trình tiền kỳ dự án. Song, Disney đã triệu hồi ông về Mỹ để chỉnh sửa Artemis Fowl. Đây là bộ phim giả tưởng được kỳ vọng có thể trở thành “Harry Potter tiếp theo”. Động thái này của Disney khiến quá trình ghi hình Death on the Nile bị trì hoãn nửa năm.

Song, Artemis Fowl rốt cuộc bị báo chí quay lưng và chỉ được phát hành trực tuyến do đại dịch bùng phát. Hàng loạt điều không may vô tình khiến Death on the Nile phải ra mắt sau khi bê bối của Armie Hammer bị phanh phui.

Disney bị cho là tỏ ra chậm chạp trong việc phản ứng với bê bối của ngôi sao. Ảnh: Fox/Disney.

Cũng theo Variety, Disney đang tỏ ra chậm chạp trong việc đối phó với khủng hoảng. Bê bối của Hammer bắt nguồn từ mạng xã hội, nhưng họ vẫn tỏ ra bàng quan cho đến khi luật sư Gloria Allred mở cuộc họp báo với một người lên tiếng tố cáo vốn từng cộng tác với tài tử, cũng như cảnh sát Los Angeles vào cuộc điều tra.

Từ trước sự kiện gây chấn động của Allred, Hammer đã bị đuổi khỏi hàng loạt dự án điện ảnh, như Shotgun Wedding - phim hài - lãng mạn có Jennifer Lopez đóng chính, The Offer - phim về quá trình thực hiện The Godfather, và Billion Dollar Spy - phim kinh phí thấp lấy đề tài Chiến tranh Lạnh.

Disney chắc chắn không thể đưa Armie Hammer tới các sự kiện quảng bá Death on the Nile sau những diễn biến lúc này. Bê bối của anh thậm chí sẽ còn khiến các bạn diễn trong dự án cảm thấy khó xử khi trả lời phỏng vấn báo chí vào dịp Giáng Sinh - thời điểm chiến dịch marketing được đẩy mạnh.

Death on the Nile thực tế không phải là dự án duy nhất rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi Hammer. Trước đó, nam diễn viên đã ký hợp đồng tham gia The Minutes - vở kịch dự kiến công diễn khi Broadway mở cửa trở lại vào năm 2022.

Nếu hậu truyện Call Me by Your Name có được thực hiện, khả năng Armie Hammer tham gia hiện gần như là con số 0. Ảnh: Sony.

Anh cũng đã hoàn thành Next Goal Wins của đạo diễn Taika Waititi. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là vai diễn dạng khách mời (cameo). Fox Searchlight trực thuộc Disney lúc này hiện chưa đặt lịch cho bộ phim mang đề tài bóng đá.

Buồn hơn cả có lẽ là những fan của Call Me by Your Name. Nguyên tác văn học đã có phần hậu truyện mang tựa đề Find Me. Cả đạo diễn Luca Guadagnino và hai ngôi sao Timothée Chalamet - Armie Hammer đều cho biết họ sẵn sàng trở lại thực hiện phim hậu truyện trong các cuộc phỏng vấn suốt gần một năm qua, bất chấp việc dự án chưa được “bật đèn xanh”.

Song, trước tình hình này, chuyện tình giữa Elio và Oliver trên màn ảnh khó lòng có thể tiếp tục.