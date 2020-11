Disney tiếp tục gỡ phim khỏi lịch phát hành 2020

Disney đã gỡ hai bộ phim, “Free Guy” có Ryan Reynolds và “Death on the Nile” có Gal Gadot khỏi lịch phát hành tháng 12.

The AV Club đưa tin đại diện Disney ra thông báo hãng đã gỡ hai bộ phim, Free Guy (được lên kế hoạch phát hành vào 11/12) và Death on the Nile (dự kiến ra rạp 18/12) khỏi lịch phát hành 2020. Ngày phát hành mới của cả hai tựa phim hiện chưa được xác định.

Tạo hình nhân vật Guy của Ryan Reynolds trong Free Guy. Ảnh: Disney.

Động thái này dẫn tới khả năng tác phẩm duy nhất do Disney phát hành còn cơ hội ra rạp trong năm nay là Nomadland. Nomadland là tác phẩm của nhà làm phim Chloé Zhao, từng chiến thắng tại Liên hoan phim Venince. Disney dự kiến phát hành bộ phim tại một số cụm rạp giới hạn từ ngày 4/12.

Sau Nomadland, Disney không có tựa phim mới ra rạp tới tháng 2 và tháng 3/2021, thời điểm The King’s Man và Raya and the Last Dragon phát hành. Tới cuối tháng 4, khán giả sẽ được tái ngộ nhân vật Black Widow của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong bộ phim cùng tên.

Free Guy là phim hài hành động có sự góp mặt của Ryan Reynolds trong vai một nhân vật trò chơi điện tử. Nhân vật của Reynolds nhận ra thế giới ảo hỗn loạn, chìm trong bạo lực mình đang sống là sản phẩm do người chơi ở thế giới thực gây ra. Anh quyết định “khởi nghĩa”.

Disney đã tung trailer đầu tiên của Free Guy vào gần một năm trước. Tuy nhiên, phim vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để ra rạp.

Death on the Nile là tác phẩm tiếp theo trong chùm phim trinh thám, ly kỳ chuyển thể từ nguyên tác văn học của nữ tác gia Agatha Christie do đạo diễn Kenneth Branagh thực hiện. Phim theo chân tay thám tử Hercule Poirot (Kenneth Branagh) lật mở bí ẩn đằng sau vụ sát hại một phụ nữ trẻ trên chiếc tàu du lịch sông Nile. Phim có sự tham gia của Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright…