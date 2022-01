Disney thay đổi cốt truyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn'

Nam diễn viên Andrew Burnap sẽ góp mặt cùng Rachel Zegler, Gal Gadot trong bản chuyển thể người đóng “Snow White” của Disney. Vai của anh chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.

The Hollywood Reporter đưa tin nam diễn viên Andrew Burnap, gương mặt chiến thắng giải Tony 2020 cho nam diễn viên chính xuất sắc trong một tác phẩm sân khấu, sẽ góp mặt trong dự án chuyển thể người đóng Snow White của Disney. Burnap thủ vai nam chính trong tác phẩm bên cạnh Bạch Tuyết của Rachel Zegler và hoàng hậu do Gal Gadot đóng.

Theo nhiều nguồn tin, nhân vật Andrew Burnap thủ vai không phải hoàng tử Phillip hay bác thợ săn. Trong lần trở lại màn ảnh, nam chính của Snow White sẽ là một nhân vật hoàn toàn mới, được sáng tạo dành riêng cho câu truyện. Burnap cũng sẽ khoe giọng hát trên phim.

Đây là thay đổi lớn thứ hai của Walt Disney so với truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Hồi tháng 6/2021, hãng từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chọn Rachel Zegler - nữ nghệ sĩ mang một nửa dòng máu Latin vào vai Bạch Tuyết. Hôm 9/1, Zegler đã thắng giải Quả cầu Vàng cho vai diễn đầu tay trong phim ca vũ nhạc West Side Story.

Hình ảnh Andrew Burnap trên sân khấu kịch. Ảnh: Getty Images.

Dự án phim chuyển thể người đóng Snow White do Marc Webb (The Amazing Spider-Man, Gifted, (500) Days of Summer…) đạo diễn, từ kịch bản của Greta Gerwig (Lady Bird) và Erin Cressida Wilson. Nội dung phim được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Snow White and the Seven Dwarves ra mắt năm 1938.

Marc Platt, nhà sản xuất của The Little Mermaid - dự án chuyển thể người đóng từ phim hoạt hình về nàng tiên cá do Walt Disney sản xuất - cũng góp sức vào dự án. Ông đảm nhận công việc sản xuất bộ phim. Bản làm lại người đóng Snow White thuộc thể loại ca vũ nhạc. Đảm nhận công việc sáng tác các ca khúc mới cho phim là Benj Pasek và Justin Paul. Dự án phim chuyển thể Snow White dự kiến bấm máy tại Anh vào mùa xuân 2022.

Andrew Burnap là nghệ sĩ kịch nói. Anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm sân khấu như vở Troilus and Cressida, This Day Forward tại New York; vở kịch The Legend of Georgie McBride của Geffen Playhouse tại Los Angeles. Năm 2021, nam diễn viên sinh năm 1991 nhận giải Tony cho vai nam chính trong vở kịch sân khấu The Inheritance.

Ngoài sân khấu, Burnap cũng xuất hiện trong các dự án phim độc lập Spare Room và The Chaperone. Trong năm 2021, anh đã đóng tác phẩm Under the Banner of Heaven với Andrew Garfield và WeCrashed cùng Jared Leto.