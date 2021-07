Disney làm phim về gia đình phép thuật

Trailer đầu tiên của “Encanto”, tác phẩm thứ 60 của xưởng phim hoạt hình Walt Disney, đã được công bố. Bộ phim xoay quanh một gia đình phép thuật sống ẩn dật tại Colombia.

Polygon đưa tin ngày 8/7, trailer chính thức của bộ phim hoạt hình Encanto đã được Walt Disney Animation Studios tung lên Internet. Bộ phim giả tưởng thể loại ca vũ nhạc lấy bối cảnh một ngôi làng nằm ẩn mình giữa núi đồi kỳ bí của Colombia. Đây là nơi sinh sống của nhà Madrigal.

Gia đình Madrigal đều là những người có khả năng sử dụng phép thuật. Nhưng khi Mirabel Madrigal (Stephanie Beatriz) ra đời, cô lại là người trần mắt thịt. Dù lớn lên không tránh khỏi sự lạc lõng, khi mối đe dọa với phép thuật của gia đình xuất hiện, Mirabel lại là người duy nhất có khả năng ứng cứu.

Encanto tiếp tục mô-típ "nhân vật chính lạc loài" kinh điển của Disney với một chút nghịch đảo. Ảnh: Disney.

Trong trailer mới được công bố, khán giả được giới thiệu với các thành viên của gia đình Madrigal cũng như năng lực phép thuật của họ. Đoạn phim gây ấn tượng bằng giai điệu âm nhạc bắt tai và hình ảnh rực rỡ, tươi sáng.

Encanto do Bryon Howard (Zootopia) và Jared Bush (biên kịch của Moana) đạo diễn. Bush cũng là người xây dựng kịch bản phim cùng biên kịch Charise Castro Smith (The Haunting of Hill House). Đây là kịch bản điện ảnh đầu tay của Smith. Phần âm nhạc của Encanto do nhạc sĩ tài hoa Lin-Manuel Miranda thực hiện.

Miranda từng tham gia sản xuất âm nhạc cho phim hoạt hình Moana và tác phẩm chuyển thể người đóng sắp ra mắt The Little Mermaid của Disney. Anh sẽ sáng tác 8 ca khúc mới cho bộ phim hoạt hình sắp ra mắt.

Thông tin về dự án Encanto được Walt Disney tiết lộ trong sự kiện gặp mặt nhà đầu tư hồi tháng 12/2020. Trong chương trình, hãng đã chiếu một đoạn giới thiệu ngắn, tập trung vào ngôi nhà có phép màu mà các thành viên gia đình nhà Madrigal sinh sống.

Encanto dự kiến phát hành tại rạp từ ngày 24/11.