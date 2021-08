Dinh thự gần 12 triệu USD, nơi tổ chức sinh nhật của ông Obama

Mô hình nghỉ dưỡng 'tất cả trong một' hút khách tại Vân Đồn

0

Bên cạnh cảnh quan, chính sách, hạ tầng giao thông, sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng mô hình "all in one" được coi là mảnh ghép giúp phát triển ngành du lịch Vân Đồn.