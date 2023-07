Dinh thự biển 33 triệu USD của đạo diễn James Cameron

Theo New York Post, gia đình nhà làm phim Titanic đang sống tại New Zealand nên muốn sang tên dinh thự ở Mỹ cho chủ mới. Bất động sản rộng lớn nằm cạnh bờ biển Gaviota của hạt Santa Barbara, bang California.

Được James Cameron mua vào năm 1999 với giá 4,37 triệu USD , dinh thự Hollister đã được tu sửa nhiều lần theo ý thích của gia chủ. Ngôi nhà chính chiếm diện tích 743 m2 với 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, được bao quanh bởi nhiều lối mòn đi bộ khác nhau.

Trên khu đất này, đạo diễn U70 cho xây dựng nhà khách rộng 185 m2, chuồng ngựa 2.230 m2 nhưng để chứa máy bay trực thăng và nhiều phương tiện khác. Ngoài ra, khuôn viên dinh thự còn có sân chơi tennis. Xung quanh là chỗ đậu của tàu ngầm để phục vụ những chuyến thám hiểm dưới nước.

Các tiện ích khác của bất động sản còn có hồ bơi lớn kiểu đầm phá, được bao quanh bởi những cây cọ. Cameron tả không gian này "gợi lên cảm giác như khu nghỉ dưỡng ở Hawaii".

Chia sẻ với The Journal, Cameron nói mua bất động sản này để thoát khỏi lối sống nhộn nhịp ở Malibu. Ông thích lái xe dọc theo con đường ven biển, vì khi đó mọi lo lắng sẽ biến mất.

Dinh thự Hollister cũng là nơi Cameron viết kịch bản cho bom tấn Avatar và hàng loạt dự án hấp dẫn khác. Với Cameron, căn phòng hướng ra biển ở tầng trên ngôi nhà tạo cho ông nhiều cảm hứng.

Theo New York Post, gia đình Cameron hiện dành phần lớn thời gian bảo vệ môi trường. Họ thành lập trường học "xanh" ở Los Angeles và điều hành nhiều dự án kinh doanh thực phẩm từ thực vật. Tại dinh thự, họ tự trồng thực phẩm hữu cơ để phục vụ nhu cầu ăn uống.

Ngoài trồng cây, Cameron nuôi lợn, dê và lừa. Vì rất quan tâm đến sinh vật biển, vị đạo diễn thường để một cặp ống nhòm quân sự bên cửa sổ để quan sát cá voi xám, cá voi lưng gù, rái cá biển, hải cẩu, cá heo và sư tử biển.

