Định nhảy sông tự tử sau khi phá trụ ATM trộm két tiền

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Nhựt, thủ phạm vụ phá trụ ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.

Khoảng 15h ngày 23/3, trong lúc kiểm tra các cây ATM gặp sự cố, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (nằm bên hông Trường THPT Phan Châu Trinh) bị kẻ gian đập phá, nên trình báo lực lượng công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an quận đã giao cho đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm gây án.

Từ kết quả truy xuất camera giám sát, cơ quan công an xác định thủ phạm gây án là thanh niên đi xe Sirius màu đỏ - đen, BKS 43R3-1878. Trước đó, nghi phạm nhiều lần lượn lờ nhiều lần qua một số trụ ATM ở khu vực trung tâm thành phố và trụ ATM của Ngân hàng Đông Á trên đường Lê Duẩn. Đến khoảng 0h ngày 23/3, nghi phạm khả nghi tiếp tục đến, mang theo dụng cụ phá trụ ATM và lấy 2 hộp sắt bên trong ATM mang đi...

Công an quận Hải Châu kiểm tra hiện trường vụ trộm trụ ATM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định người nghi vấn là Nguyễn Quốc Nhựt (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Tuy nhiên, khi công an tìm đến, thì Nhựt không có nhà, và lúc đó gia đình Nhựt đang hoảng hốt vì phát hiện Nhựt để lại lá thư tuyệt mệnh, có nói việc trộm tiền từ trụ ATM và muốn chết để khỏi liên lụy đến gia đình.

Sáng 24/3, anh trai của Nhựt và người nhà đi tìm và phát hiện chiếc xe máy Sirius mà Nhựt sử dụng đang dựng trên lan can cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ), cạnh đó là đôi dép của Nhật và chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe.

Cơ quan công an lập tức xác minh và phát hiện Nhựt không nhảy cầu mà đón xe ôm để đi vào nhà bạn tại Quảng Nam hỏi mượn một triệu đồng với lý do buồn chuyện gia đình, muốn vào TP.HCM một thời gian.

Sau khi mượn được tiền, Nhựt đã đón xe khách từ Thăng Bình và đang trên đường vào miền Nam… Vì vậy, Công an quận Hải Châu đã đề nghị cảnh sát hình sự công an các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ, phối hợp bắt giữ nghi phạm.

Đến 18h ngày 24/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh đã chốt chặn, kiểm tra và bắt giữ Nhựt trên một chiếc xe khách và bàn giao cho Công an quận Hải Châu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt.

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận do giao dịch tiền ảo thua nhiều tiền và mắc nợ nhiều người, nên nảy sinh ra ý đồ trộm tiền từ các trụ ATM. Rạng sáng 23/3, sau khi phá trụ ATM của Ngân hàng Đông Á, Nhựt phá hộp sắt đựng tiền, lấy được gần 175 triệu đồng, Nhựt đã nộp hết vào tài khoản ngân hàng để trả một số khoản nợ. Phần lớn còn lại, Nhựt đã tiếp tục đổi sang tiền ảo USDT để giao dịch trên sàn Bimeta4 và thua hết.

Chiều 23/3, Nhựt đi ngang qua trụ ATM trên đường Lê Duẩn, thì thấy lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường nên sợ bị bắt và liên lụy gia đình. Vì vậy, Nhựt đã viết thư tuyệt mệnh và định tự tử. Nhưng khi đứng trên cầu Đỏ, Nhựt đã thay đổi ý định nên mượn tiền của bạn để chạy trốn, nhưng bị bắt giữ khi vào đến Phú Yên.