Đinh Ngọc Diệp chia sẻ về tiêu chí chọn máy lọc không khí

Trở lại với công chúng trong một video đánh giá đồ dùng công nghệ mới, Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.

Công nghệ ngày càng phát triển, phái nữ hiện đại cũng đặt ra những yêu cầu riêng khi lựa chọn thiết bị công nghệ dùng trong nhà, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất. Là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ phụ nữ Việt thành công, Đinh Ngọc Diệp cũng cho thấy khả năng đánh giá và lựa chọn thiết bị công nghệ chăm sóc sức khỏe gia đình, bằng một video liệt kê chi tiết những tiêu chí riêng.

Theo đó, Đinh Ngọc Diệp lựa chọn đánh giá LG PuriCare AeroTower - máy lọc không khí kèm quạt cao cấp của LG vừa mới ra mắt. Nữ diễn viên chia sẻ, lần đầu tiên “chạm mặt” tại sự kiện ra mắt các dòng sản phẩm lọc khí của LG, cô đã nhận ra LG PuriCare AeroTower là thiết bị lý tưởng cho gia đình mình.

Lựa chọn thiết bị lọc khí để “lấn sân” sang mảng đánh giá sản phẩm công nghệ, Đinh Ngọc Diệp khiến nhiều người xem ấn tượng.

Là một trong những sản phẩm lọc khí cao cấp của thương hiệu LG, PuriCare AeroTower tích hợp các công nghệ lọc khí tiên tiến nhất. Đinh Ngọc Diệp cho biết khả năng lọc được bụi mịn của sản phẩm là tiêu chí đầu tiên cô chú ý đến LG PuriCare AeroTower.

Cụ thể, sản phẩm được trang bị hệ thống lọc 3 màng, gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA 360 độ và màng lọc khử mùi, cùng các tính năng tiên tiến khác giúp mang đến bầu không gian trong lành, thoáng mát tối đa.

Thiết bị cũng tích hợp công nghệ LG UVnano giảm sự tích tụ của vi khuẩn không khí trên cánh quạt. Đây là công nghệ hiện đại nhất của LG được tích hợp trên một số dòng điều hòa có tính năng lọc khí cao cấp, giúp làm sạch không khí ngay từ bên trong trước khi đẩy ra môi trường ngoài.

Bên cạnh khả năng lọc sạch không khí, LG PuriCare AeroTower còn mang đến luồng khí mát mẻ, trong lành, êm dịu nhờ tính năng quạt mát được thiết kế thông minh mô phỏng làn gió thổi giữa 2 vách thung lũng.

Những công nghệ hiện đại nhất được tích hợp tạo nên một LG PuriCare AeroTower với hiệu năng lọc khí và làm mát tối ưu.

Với 3 chế độ gió, người dùng dễ dàng tùy chỉnh theo hoàn cảnh sử dụng. Cụ thể: Chế độ trực tiếp dùng khi muốn làn gió thổi ra mạnh hoặc chỉ làm mát ở một khu vực nhất định. Chế độ góc rộng để làm mát cả căn phòng. Chế độ phân tán phù hợp để duy trì không gian mát mẻ cả ngày dài. Cùng với độ ồn ở mức tối thiểu trong khi hoạt động, thiết bị là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình có người già hoặc trẻ em.

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường tăng cao, không khí trong lành được coi là sản “xa xỉ”. Duy trì không gian sạch thoáng bên trong nhà là thử thách không đơn giản, đặc biệt với cư dân thành thị. Việc đóng kín cửa 24/24 không thể giúp mọi người giữ món tài sản đắt giá này cho riêng mình. Bởi vậy, các thiết bị lọc không khí là “trợ thủ” đắc lực giúp tái tạo không khí sạch, cải thiện sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

“Sản phẩm ‘xa xỉ’ mang đến giá trị ‘xa xỉ’ là điều xứng đáng khi đầu tư LG PuriCare AeroTower”, Đinh Ngọc Diệp cho biết.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ: “Khi tham dự sự kiện của LG, tôi ấn tượng bởi câu chủ đề ‘Purity is the new luxury’. Tôi cảm thấy bảo vệ sức khỏe tốt bằng dinh dưỡng thôi chưa đủ, nếu không khí chúng ta hít thở mỗi ngày luôn trong tình trạng ô nhiễm đáng báo động. Với mật độ bụi mịn ngày càng tăng, chúng ta cũng không thể tự tin nói rằng bản thân ‘miễn nhiễm’ với nó. Vậy nên lựa chọn những thiết bị lọc không khí mang lại hiệu quả cao như LG PuriCare AeroTower là đầu tư xứng đáng”.