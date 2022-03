Định kiến về thời trang của phụ nữ mang thai đang bị phá vỡ

Rihanna và những ngôi sao chuộng phong cách gợi cảm khi mang thai truyền cảm hứng cho phụ nữ vượt qua thách thức, định kiến xã hội.

Theo SCMP, từ khi công bố thông tin mang thai, Rihanna - ngôi sao được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới - đang thay đổi quan điểm về cái đẹp, xác định lại cách ăn mặc cho các mẹ bầu bằng phong cách ấn tượng, những bộ trang phục gợi cảm.

Tại sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm ở Los Angeles, Mỹ ngày 12/3, Rihanna tiếp tục chứng tỏ phong cách thời trang độc đáo.

Ngôi sao 34 tuổi diện áo tay dài với những đường cắt xẻ táo bạo. Cô phối trang phục cùng váy ánh bạc lấp lánh, để lộ bụng bầu to. Nữ ca sĩ quấn trang sức cùng tông màu quanh bụng làm điểm nhấn.

Rihanna gây ấn tượng tại sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm ngày 12/3. Ảnh: Getty.

Khi phụ nữ mang thai mặc táo bạo

Trong ngày công bố thông tin mang thai cùng rapper A$AP, giọng ca Umbrella gây ấn tượng với áo Chanel màu hồng trị giá 8.000 USD , để lộ bụng bầu to.

Mọi thứ tiếp tục đi theo chiều hướng tốt. Sự gợi cảm khi mang thai của Rihanna được đón nhận.

Ngày 4/3, ngôi sao 34 tuổi mặc trang phục xẻ táo bạo và gây chú ý khi tham gia tiệc tại Caviar Kaspia. Trong buổi dự tiệc khuya cùng Tổng biên tập Mel Ottenberg của tạp chí Interview, Rihanna chọn thiết kế jumpsuits màu aqua với những đường cắt cúp ấn tượng của Stella McCartney.

Nữ ca sĩ khoe bụng bầu to thông qua phần bụng khoét sâu. Cô đồng thời diện trend coat dáng dài để che những chỗ nhạy cảm.

Tại show của Dior, Rihanna thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả, giới truyền thông khi diện thiết kế nội y xuyên thấu đến dự sự kiện. Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới đang theo đuổi ý tưởng mẹ bầu gợi cảm.

Phong cách gợi cảm của người nổi tiếng khi mang thai đang dần thay đổi quan niệm của xã hội về cái đẹp của phụ nữ. Ảnh: SCMP, Vanity Fair.

Rihanna không đơn độc trong hành trình thay đổi quan điểm về cái đẹp của các mẹ bầu. Danh sách những ngôi sao không ngại mặc gợi cảm khi mang thai là người mẫu Emily Ratajkowski, ca sĩ Cardi B. Năm 1991, Demi Moore từng trở thành đề tài bàn tán khi chụp ảnh khỏa thân lúc mang bầu và xuất hiện trên trang bìa Vanity Fair năm 1991.

Theo SCMP, nhiều người phụ nữ mang thai không dám phá cách như những gì Rihanna hay Cardi B từng làm. Họ vẫn bị đóng khung vào quan điểm phái đẹp nên kín đáo khi đang mang bầu.

Việc Ratajkowski diện váy cut-out, crop top, người mẫu Ashley Graham diện bodycon bó sát của Fendi x Skims, Cardi B mặc bodysuits da báo và Rihanna trong chiếc váy Dior đen tuyền lấy cảm hứng từ nội y khi mang bầu vẫn chưa được số đông chấp nhận.

Nhưng điều đó đang dần thay đổi.

Quan điểm về cái đẹp dần thay đổi

Vấn đề ở đây không phải là việc ép buộc mọi phụ nữ đều mặc gợi cảm khi mang thai. Điều muốn nói đến là phụ nữ nên duy trì phong cách thời trang, đừng để bản thân xuề xòa dù trong hoàn cảnh nào.

“Bạn không cần phải ăn mặc gợi cảm vì mọi phụ nữ có phong cách riêng, không ai giống ai. Điều chúng ta cần làm là tôn vinh những người phụ nữ dám phá bỏ kỳ vọng của xã hội xung quanh việc mang thai và làm mẹ”, SCMP bình luận.

Rồi đây, những bà mẹ trong tương lai không còn xa lạ với hình ảnh mẹ bầu phong cách. Xã hội cũng dần xóa bỏ định kiến phụ nữ mang thai phải mặc những chiếc váy trông như “bao tải”.

Ngày nay, nhiều phụ nữ duy trì phong cách thời trang, xuất hiện một cách ấn tượng mỗi khi ra ngoài. Trong cuộc phỏng vấn của New York Post, giọng ca Shut Up and Drive cho biết định hình phong cách thời trang khi mang thai là thách thức lớn. Chính cô cũng từng đau đầu khi lựa chọn trang phục.

“Khi mang thai, nhiều người chỉ muốn nằm dài trên ghế cả ngày. Tin tôi đi, khi chịu khó tô son, trang điểm nhẹ một chút, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi mặc quần áo đẹp, bạn sẽ giảm căng thẳng. Trước đây tôi không tin, nhưng khi mang thai thì điều đó lại đúng. Việc ăn mặc đẹp khi mang thai giúp bạn bớt lười hơn và bật dậy khỏi ghế”, cô nói.

Phong cách gợi cảm của Rihanna khi mang bầu luôn được truyền thông chú ý. Ảnh: Getty, AP.

Phong cách gợi cảm của Rihanna ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ khác, trong đó có người mẫu Summer Rachel Warren. Trong cuộc phỏng vấn của New York Post, Warren nói cô được truyền cảm hứng khi nhìn thấy vẻ ngoài gợi cảm và thời thượng của bà bầu RiRi.

“Mặc cùng loại trang phục mà tôi theo đuổi trước khi mang thai là động lực tăng cường cho sự tự tin. Phong cách sexy khiến tôi cảm thấy được trao quyền thay vì xấu hổ về cơ thể của chính mình. Tôi đang sống cuộc sống của tôi chứ không phải vì ai khác”, nữ người mẫu nói.

Một bà mẹ hai con nói với SCMP rằng điều cô học được qua hai lần mang thai và sau bốn năm làm mẹ là luôn tôn trọng ý kiến của chính mình.

“Chỉ có bản thân mới hiểu mình muốn gì và làm gì để không gặp phải triệu chứng trầm cảm sau sinh”, bà mẹ hai con nói.

Theo SCMP, ý tưởng phụ nữ mang thai nên giấu mình chỉ là định kiến của xã hội. Sự xuất hiện của Rihanna đang dần thay đổi mọi thứ.

"Tôi đang thúc đẩy ý tưởng về sự sexy. Khi mang thai, xã hội có xu hướng tạo cảm giác để bạn che giấu cơ thể của mình và sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Tôi không tin điều đó. Tôi đang thử những bộ trang phục mình không dám mặc lúc chưa mang thai. Đối với tôi, áo càng hở, càng mỏng càng tốt", Rihanna nói với Refinery29.

Đến cuối cùng, không ai ép phụ nữ mang thai nên mặc gợi cảm hay theo phong cách cụ thể nào đó. Việc cần thiết là suy nghĩ cởi mở, ít phán xét hơn để cuộc sống của phụ nữ mang thai nói riêng và phái đẹp nói chung không còn quá khó khăn.