Định hướng nghề nghiệp giúp gen Z thành công theo cách riêng

Nhóm người trẻ thuộc gen Z là thế hệ đa nhiệm, năng động và độc lập. Công nghệ tiến bộ, kinh tế và xã hội phát triển mang đến những điều kiện và lợi thế, nhưng cũng tạo cho gen Z nhiều áp lực từ bạn bè đồng trang lứa, từ gia đình hay từ chính bản thân mình.

Không để bị chi phối bởi cảm xúc chán nản hay trốn trong vùng an toàn, gen Z ngày càng chủ động, biến áp lực thành động lực để khám phá và vượt qua giới hạn bản thân. Hành trình chinh phục thành công của họ thường bắt đầu với việc định hướng nghề nghiệp từ sớm.

Việc chọn ngành và trường đại học đóng vai trò quan trọng. Để đưa ra lựa chọn đúng, họ cần tìm lời giải cho những băn khoăn như: Sở thích, thế mạnh của mình là gì? Ngành học có phù hợp không? Ngành nghề này có tiềm năng phát triển trong tương lai không? Ngôi trường nào tốt và có thể đáp ứng được kỳ vọng?...

Định hướng nghề nghiệp từ sớm qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm sẽ giúp thế hệ trẻ có cái nhìn tổng quan và cập nhật hơn về ngành học, từ đó đưa ra quyết định phù hợp mục tiêu, năng lực. Để thực hiện được điều đó, thế hệ trẻ cần tận dụng mọi nguồn thông tin, cùng sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và các anh chị đi trước.

Đây cũng là động lực để Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) khởi động chương trình hướng nghiệp “Hey gen Z, shine your own way - Thành công theo cách riêng của bạn” cho học sinh cấp 3 toàn quốc. Chuỗi sự kiện nhằm đồng hành với thế hệ trẻ trên hành trình định hướng và xây dựng sự nghiệp thành công, với 4 hoạt động khác nhau.

Trong khi đó, hoạt động hướng nghiệp cụ thể giúp học sinh tìm hiểu thêm về ngành nghề quan tâm qua tọa đàm chia sẻ với chuyên gia trong ngành, chuyên gia tuyển dụng, cựu sinh viên. Các buổi hướng nghiệp cũng cập nhật thông tin về cơ hội, lộ trình nghề nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng ngành nghề trong tương lai.

Hoạt động hướng nghiệp cá nhân thông qua các buổi giao lưu, trao đổi với giảng viên và sinh viên theo học BUV, tạo cơ hội cho học sinh tham gia các lớp học thử để trực tiếp trải nghiệm ngành học và môi trường đại học.

Cuối cùng, hướng nghiệp chuyên sâu 1-1 nhằm tư vấn và giải đáp trực tiếp cho học sinh những câu hỏi cá nhân, từ đó xác định sở thích, năng lực và ngành nghề mong muốn theo đuổi.

Tham gia chương trình, gen Z nhận được thông tin bổ ích, bộ công cụ và phương pháp để đưa ra quyết định chọn ngành, trường phù hợp sở thích, phẩm chất và năng lực cá nhân. Từ đó, các bạn trẻ có thể xây dựng định hướng sự nghiệp và đạt thành công theo cách riêng.

Nằm trong khuổn khổ chương trình hướng nghiệp, sự kiện đầu tiên với chủ đề “Ra quyết định có trách nhiệm trong lựa chọn nghề nghiệp” diễn ra vào thứ bảy ngày 16/10. Sự kiện có sự tham gia của chị Phạm Thùy Chi - chuyên viên hướng nghiệp, nhà sản xuất “Gõ cửa nghề nghiệp” - chương trình hướng nghiệp cho học sinh THPT trên kênh VTV7.

Buổi hướng nghiệp gồm nhiều hoạt động như giao lưu, chia sẻ với chuyên gia để hiểu hơn về bản thân và xác định mong muốn, năng lực nghề nghiệp; giải đáp thắc mắc về các ngành học, cơ hội việc làm.

Học sinh cũng có thể tìm hiểu các phương pháp, công cụ hướng nghiệp phổ biến để tìm ra mong muốn, sở thích của mình, kết hợp với xu hướng ngành nghề được quan tâm để xác định hướng đi cho sự nghiệp tương lai. Chương trình dành tặng các bạn học sinh một số cơ hội tư vấn trực tiếp 1-1 với chuyên gia hướng nghiệp.

Sự kiện định hướng nghề nghiệp với chủ đề “Ra quyết định có trách nhiệm trong lựa chọn nghề nghiệp” diễn ra vào 14h-16h30, thứ bảy ngày 16/10 trên nền tảng Zoom. Độc giả tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham gia sự kiện tại đây, liên hệ đường dây nóng 0966629909 hoặc qua email.