Đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết

Do nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C kèm mưa nhỏ, đỉnh Fansipan đã xuất hiện lớp băng tuyết mỏng vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết sáng 6/2, hiện tượng băng tuyết xuất hiện với cường độ nhẹ trên đỉnh Fansipan vào lúc 4h cùng ngày và chỉ kéo dài khoảng 10 phút.

Thời điểm này, đỉnh Fansipan lạnh -2 độ C, trong khi khu vực Sa Pa (Lào Cai) rét hại 8 độ C. Nhiệt độ xuống sâu kèm mưa nhỏ, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho băng tuyết hình thành.

Chuyên gia cảnh báo đêm nay và rạng sáng 7/1, nền nhiệt có thể tiếp tục giảm khiến hiện tượng băng giá, mưa tuyết khả năng tái diễn trên đỉnh Fansipan.

Băng tuyết phủ một lớp mỏng trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) rạng sáng 6/2. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh lệch đông, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi rãnh gió tây. Ngày và đêm nay (6/2), Bắc Bộ tiếp diễn mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn.

Thời tiết tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì rét đậm với mức thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi rét hại 8-11 độ C. Trong khi đó, khu vực núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)... có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 6 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Lượng mưa trong hôm nay tại miền Bắc phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 60 mm. Thời tiết diễn biến xấu kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân trở lại thành phố làm việc cần lưu ý khi di chuyển.

Thời tiết mưa dông tại Bắc Bộ khả năng kết thúc trong đêm nay. Ngày 7/2, mưa chấm dứt và nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 19-21 độ C, thời tiết ấm hơn so với những ngày qua 4-6 độ C. Người dân có thể đi làm trong ngày đầu năm với thời tiết âm u, mưa rải rác nhưng không quá rét buốt.

Dù vậy, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể quay về kiểu thời tiết rét đậm từ đêm 8/2 và kéo dài đến ngày 10/2. Lúc này, nhiệt độ khu vực giảm xuống ngưỡng 13-15 độ C, cao nhất 16-18 độ C, trời rét đậm kèm sương mù.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định tháng 2 và tháng 3 là cao điểm của mưa phùn và sương mù. Hiện tượng này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới khiến thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái âm u sau Tết.