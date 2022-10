Đình chỉ vụ án camera quay sang nhà hàng xóm

Sau khi có kết quả định giá lại thiệt hại, Công an TP Cà Mau đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vụ camera quay sang nhà hàng xóm.

Ngày 3/10, anh Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết vừa nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau.

Trước đó, ngày 8/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản, bị can là anh Lam. Hành vi của anh Lam là dùng cây tác động làm hư hỏng 2 camera trị giá 2,2 triệu đồng (sau này định giá lại 1,1 triệu đồng) của hàng xóm.

Vị trí camera đặt quay sang phần ranh đất đang tranh chấp giữa anh Lam và ông Phong.

Theo bản kết luận điều tra, anh Lam và ông Tô Thiên Phong (hàng xóm) tranh chấp ranh đất phần đất thuộc khóm 5, phường 1, TP Cà Mau nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12/8/2019, ông Phong cho lắp mới 2 camera giám sát trên trụ bê tông bờ tường bên phần đất của ông đang tranh chấp với anh Lam. Thấy ông Phong lắp camera cố ý quay sang đất của anh Lam để quan sát, nên người đàn ông này dùng cây “tác động” làm hư hỏng 2 camera.

Sau đó, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cà Mau ban hành công văn kết luận trị giá 2 camera trên là 2,2 triệu đồng. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Lam về hành vi Hủy hoại tài sản.

Tháng 3/2020, VKSND TP Cà Mau ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thanh Lam về tội Hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, quá trình truy tố, VKSND TP Cà Mau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan đến nội dung xác định giá trị thiệt hại trong vụ án.

Ngày 13/9/2022, Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cà Mau ra kết luận định giá định giá tại thời điểm ngày 15/8/2019. Cụ thể, giá của 1 camera sau thuế là 550.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị của 2 chiếc camera là 1,1 triệu đồng.

Từ kết luận định giá này, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau xét thấy hành vi không cấu thành tội phạm nên quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Lam.