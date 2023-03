Đình chỉ thi công khu vực xảy ra vụ san ủi 0,7 ha rừng ngập mặn

Chiều 13/3, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị đã có báo cáo bước đầu vụ 0,72 ha rừng ngập mặn tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) bị san lấp trong quá trình thi công dự án.

"Chúng tôi đã yêu cầu đình chỉ thi công tại khu vực sai phạm. Hướng xử lý là sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật", ông Tuấn nói.

Vụ san ủi rừng ngập mặn xảy ra ở dự án nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đơn vị thi công đã san gạt, lấp đất trên toàn bộ diện tích 0,72 ha thuộc lô b1, NTK, xã Quảng Phước, thuộc khu vực trồng rừng của dự án đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Thành đã thừa nhận do sơ suất, thiếu kiểm tra nên quá trình thi công dự án đã san lấp hơn 860 cây bần chua. Công ty này sẽ chịu xử lý theo quy định pháp luật và xin khắc phục tình trạng ban đầu, tiến hành trồng lại rừng tại khu vực đã gây thiệt hại nói trên.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, đơn vị thi công sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phá rừng trái pháp luật là 40 triệu đồng.

Trước đó, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được phản ánh về việc nhiều diện tích rừng tại xã Quảng Phước bị đơn vị nhà thầu thi công bờ kè san ủi, làm gãy nhiều cây bần chua.

Đây là những cây rừng nằm trong diện tích rừng ngập mặn được trồng trên địa bàn.

Thống kê ban đầu, diện tích rừng ngập mặn bị ảnh hưởng là hơn 0,7 ha. Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương lập biên bản hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vụ việc.

