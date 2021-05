Đình chỉ Phó trưởng công an quận Tây Hồ

Công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác thượng tá Phạm Quý Hải để làm rõ trách nhiệm trong vụ Công an quận Tây Hồ "quên" xử lý hình sự nhóm cướp tài sản vào năm 2016.

Sáng 11/5, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng công an quận Tây Hồ, đã bị tạm đình chỉ công tác.

"Việc tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong việc không xử lý hình sự một số người liên quan vụ cướp tài sản xảy ra 5 năm trước", vị này nói và cho hay ngoài ông Hải, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của một số lãnh đạo Công an quận Tây Hồ thời điểm đó.

Vụ án này xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ. Khi đó, công an quận không xử lý hình sự đối với 4 tên cướp mà tiến hành hòa giải giữa hung thủ và nạn nhân.

Hôm 29/4, khi xét xử vụ án, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú quận Ba Đình) 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội này, HĐXX phạt Nguyễn Khắc Đức, Trần Văn Lộc và Nguyễn Văn Nam các mức án 18-20 tháng tù. Nguyễn Quang Chính lĩnh 15 tháng tù treo.

Tài và 4 đồng phạm tại phiên tòa chiều 29/4. Ảnh: N.H.

HĐXX cho biết trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự các bị cáo trên về tội Cướp tài sản. Ngoài ra, vợ của bị cáo Tài trình bày năm 2016, sau khi anh này bị tạm giữ hình sự, cô đã đưa 100 triệu cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.

"Do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều Công an Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác", HĐXX công bố.

Theo bản án, Tài và đồng phạm thuê căn nhà ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, để hành nghề cho vay lãi dưới hình thức bốc bát họ, trả góp theo ngày.

Tháng 7/2016, anh Thành (31 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) vay của Tài 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm, hẹn trả sau 50 ngày. Sau một tháng, anh Thành mất khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Tài.

Cho rằng anh Thành còn nợ 4 triệu, Tài cùng các bị cáo đi tìm con nợ. Khi gặp nạn nhân ở đường Hồng Hà, quận Tây Hồ, nhóm của Tài ép anh này trả tiền nhưng bất thành. Sợ bị đánh, anh Thành bỏ chạy và hô "cướp" nhưng bị nhóm côn đồ đánh đập, cướp điện thoại iPhone.

Sau khi gây án, Tài và các bị cáo ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ. Khi đi qua trụ sở Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, anh Thành thoát khỏi nhóm cướp để vào trình báo. Vụ án sau đó được Công an quận Tây Hồ thụ lý.

Sáng 22/9/2016, khi bị cảnh sát gọi đến làm việc, Tài thừa nhận hành vi và viết đơn xin đầu thú. Tối đó, Tài bị tạm giữ hình sự nhưng sau đó được cho về nhà. Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời anh Thành và Tài đến hòa giải. Trong buổi gặp mặt, Tài bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng.

Từ ngày 16 đến 23/1, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm lần lượt đến trụ sở Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đầu thú và khai đã đánh đập, bắt giữ anh Thành để đòi nợ.