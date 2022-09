Đình chỉ giáo viên mầm non dùng gai bưởi châm vào người trẻ

Nữ giáo viên mầm non dùng gai bưởi để “quản lý” trẻ đã bị đình chỉ công tác để phục vụ xác minh.

Trường Mầm non Fairy Dream. Ảnh: VietNamNet.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường Mầm non CLC Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (TP.Thái Bình), cho biết đã đình chỉ nữ giáo viên liên quan đến việc dùng vật nhọn đâm vào trẻ. Cô giáo này tạm thời dừng đứng lớp cho đến khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

Đồng thời, nhà trường đã cung cấp toàn bộ hình ảnh camera của lớp học cùng tài liệu liên quan cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin, tối 20/9, một số diễn đàn trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một số cháu đang học tại trường Mầm non CLC Kỳ Bá - Fairy Dream 2 nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người. Mặt khác, một số phụ huynh có con đang học tại trường đã trình báo cơ quan công an sau khi họ phát hiện trên người các cháu có những vết đâm nhỏ giống như bị kim, gai đâm. Hiện cơ quan Công an TP.Thái Bình đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ cuộc họp phụ huynh, sự việc xảy ra ở lớp Sunny 1 có 25 cháu học sinh.

Lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Trong đó, bước đầu, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Phụ huynh của một học sinh bị cô giáo dùng gai bưởi châm vào người đã thông cảm sau khi được xin lỗi, yêu cầu đổi giáo viên khác. Một phụ huynh khác không chấp nhận xin lỗi và gửi đơn đến cơ quan chức năng.