Công an xác định ông Lương Hữu Phước là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị can đã chết nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ bị can.

Ngày 4/12, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước (52 tuổi) về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện đường bộ. Quyết định này do thượng tá Vũ Văn Hải, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Đồng Xoài, ký. Công an địa phương đã gửi thông báo đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can Lương Hữu Phước cho gia đình. Sau phiên phúc thẩm, ông Phước tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Vĩnh Tuyến. Trước đó, ông Phước bị Công an thị xã Đồng Xoài (nay là TP Đồng Xoài) khởi tố tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bị tuyên phạt 3 năm tù giam, ông Lương Hữu Phước đã kháng cáo kêu oan. Trong phiên tòa phúc thẩm sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Chiều cùng ngày, ông Lương Hữu Phước mang theo chai thuốc (nghi là thuốc trừ sâu) đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Người đàn ông này đã uống chai thuốc và nhảy từ lầu 2 xuống đất tự tử. Ngày 12/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử giám đốc thẩm. Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND TP Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại. Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN. Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 15/1/2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép. Sau đó, ông Quý rủ ông Phước đi hát karaoke. Dọc đường, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước đưa người này về nhà lấy mũ. Đến khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, ông Phước lái xe rẽ trái đi qua đường rồi va chạm với xe máy do anh Lâm Tươi (23 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Phước và ông Quý bị thương. Đến ngày 17/1/2017, ông Quý tử vong do vỡ xương sọ, dập não xuất huyết. Thực nghiệm hiện trường vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước Cơ quan chức năng đã thực nghiệm điều tra lại vụ tai nạn 3 năm trước khiến ông Lương Hữu Phước bị tuyên án tù. Hủy 2 bản án vụ tai nạn giao thông của ông Lương Hữu Phước Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại.