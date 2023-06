Đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt

Ông Nguyễn Dương Trung Hữu bị đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực xảy ra sạt lở.

Chiều 29/6, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản hỏa tốc, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, UBND TP Đà Lạt khẩn trương kiểm tra, đánh giá việc cấp giấy phép xây dựng công trình (nơi xảy ra vụ sạt lở); kiểm tra, đánh giá hồ sơ thiết kế, kết cấu công trình và toàn bộ quá trình thi công theo giấy phép được cấp; kiểm tra công tác giám sát thi công công trình theo giấy phép được cấp...

Từ đó, cơ quan chức năng đối chiếu các quy định hiện hành, điều kiện địa hình thực tế để làm rõ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước 17h ngày 29/6.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: T.D.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt trượt thuộc hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, và các công trình đã được cấp phép xây dựng có độ dốc lớn, độ chênh taluy âm/dương lớn... có nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa để tiến hành rà soát, đánh giá, quan trắc mức độ an toàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao TP Đà Lạt chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan thực hiện các giải pháp, biện pháp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả do sạt trượt gây ra, đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của người dân; thực hiện ngay các giải pháp xử lý đối với phần kẻ chắn đất còn lại, đảm bảo không để tiếp tục sạt trượt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt, để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người này và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấp phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực nêu trên.

Tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định dừng cấp phép xây dựng đối với các công trình ở những vị trí có độ dốc lớn, khu vực taluy âm dương cao có nguy cơ sạt trượt và không đảm bảo điều kiện an toàn để xây dựng công trình; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc cấp phép đối với các công trình tại những khu vực này.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc dừng cấp phép và rà soát, kiểm tra toàn bộ các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách và ngoài ngân sách, nhà ở do người dân đầu tư) tại các khu vực có mái taluy âm/dương cao, độ dốc lớn có nguy cơ mất an toàn để đánh giá, đưa ra các giải pháp thiết kế, thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình tại khu vực này trước khi cấp phép xây dựng; báo cáo trước ngày 8/7.

Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ đạo điều tra vụ việc sạt trượt đất tại hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, nếu có dấu hiệu hình sự thì khởi tố theo quy định.

Ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: T.D.

Liên quan đến vụ sạt lở, đến 13h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp là ông Phạm Khánh (47 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi). Hiện, thi thể 2 nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng xác định hiện không còn nạn nhân nào trong vụ sạt lở bị vùi lấp. Công tác tìm kiếm nạn nhân đã tạm dừng; tuy nhiên, việc dọn dẹp, khắc phục sự cố vẫn được tiếp tục.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 2h cùng ngày, tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (nối với đường Khe Sanh) phường 10, TP Đà Lạt.

Thời điểm trên, bờ taluy của một công trình đang xây dựng cao khoảng 30 m bất ngờ đổ sập, hàng chục khối đất đá, bê tông tràn xuống phía dưới làm 3 căn nhà hư hại. Hiện trường sạt lở rộng khoảng 3.000 m2, có độ sâu 3-5m. Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn một căn biệt thự rộng khoảng 100 m2 sắp hoàn thiện, một số căn nhà khác hư hại nặng.

Vụ sạt lở làm 7 người bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đã cứu 5 người trước đó.