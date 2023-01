Đình chỉ công tác công an xã đánh người say rượu ở Bến Tre

Sau khi xác minh, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) quyết định tạm đình chỉ đại úy Phan Văn Trung, Công an xã Thành Triệu.

Chiều 29/1, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết UBND tỉnh đã nắm được thông tin, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh báo cáo cụ thể vụ việc.

“Khi có báo cáo sẽ thông tin đến báo chí. Tuy nhiên, bước đầu xác định người bị công an đánh uống rượu say, đe dọa giết người nên bị công an khống chế”, ông Tam cho biết.

Còn theo lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (Bến Tre), Công an huyện đã có báo cáo toàn bộ vụ việc Công an tỉnh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ đối với đại úy Phan Văn Trung, công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết) trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho thấy lực lượng dân phòng và công an xã Thành Triệu đang khống chế người đàn ông say rượu.

Một người mặc sắc phục cảnh sát dùng chân đá liên tục người say rượu. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong đoạn clip cũng thể hiện, hai tay người đàn ông này bị còng ngược phía sau, một dân phòng cùng công an viên bán chuyên trách giữ lại, cùng lúc một cán bộ mặc sắc phục công an đeo hàm đại úy dùng chân đá vào ngực, hông, mông...người đàn ông này liên tục.

Có thể do bị đá đau nên người này cứ xoay qua, xoay lại để né, nhưng vẫn không thoát khỏi cú đá mạnh trúng thẳng vào người. Hành động cứ lặp đi, lặp lại cú đá gần 10 lần, những cán bộ đi chung hoàn toàn không hề phản ứng hoặc ngăn chặn hành động được cho là vượt quá “quyền hạn” của công an xã.

Một lúc sau, vị mặc sắc phục công an xã rời đi khỏi hiện trường. Trong clip nghe khá rõ nhiều lời nói không đồng tình với hành động của công an đối với người say rượu “anh ta chỉ nhậu say thôi mà”.

Đoạn clip phản ánh, thời điểm bị còng tay, thanh niên này không có động thái chống đối người thi hành công vụ. Người bị đánh trong đoạn clip được xác định là ông D. (ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thời điểm xảy ra khoảng 17h ngày 20/12/2022.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an huyện Châu Thành lập tổ xác minh và xác định là đại úy Phan Văn Trung, Công an viên xã Thành Triệu là người đánh người đàn ông say rượu.