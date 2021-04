Đình chỉ công tác bác sĩ khiến nữ diễn viên hoại tử mũi ở Trung Quốc

Bệnh viện thẩm mỹ ở Quảng Châu bị phạt 49.000 nhân dân tệ vì cho phép bác sĩ không đủ chuyên môn phẫu thuật mũi cho nữ diễn viên.

Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) vừa đình chỉ 6 tháng đối với bác sĩ thẩm mỹ khiến nữ diễn viên Gao Liu bị hoại tử mũi, Global Times đưa tin hôm 2/4.

Lu Xiaoquan, một luật sư về quyền phụ nữ có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng hình phạt trên là quá nhẹ. "Vụ việc chứng tỏ quy định lỏng lẻo đối với ngành thẩm mỹ cần tiếp tục được sửa đổi theo tình hình hiện tại", luật sư nói.

Theo luật sư Lu, trong trường hợp không hài lòng với mức phạt, Gao hoàn toàn có thể khởi kiện bác sĩ và bệnh viện để đòi bồi thường thỏa đáng.

Hình ảnh chiếc mũi bị hoại tử do thẩm mỹ hỏng của nữ diễn viên Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Trước đó, đầu tháng 2, Gao Liu kể về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại của mình tại một bệnh viện ở Quảng Châu (Quảng Đông) vào tháng 10/2020. Sau ca phẫu thuật, cô bị nhiễm trùng nhiều lần và hoại tử phần mũi.

Câu chuyện của Gao đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi về sự an toàn của các trung tâm thẩm mỹ tại Trung Quốc. Hai ngày sau dòng trạng thái của nữ diễn viên, văn phòng y tế địa phương cho biết họ đã bắt đầu điều tra về vấn đề này.

Đến ngày 25/3, Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu thông báo trên trang web chính thức, cho biết bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Gao không đủ bằng cấp để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ một cách độc lập.

Ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đã được mở rộng trong nhiều năm qua. Hiệp hội Tạo hình và Thẩm mỹ Trung Quốc dự đoán rằng thị trường phẫu thuật thẩm mỹ của Trung Quốc đạt 300 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022.

Tuy nhiên, các phòng phẫu thuật chui, bất hợp pháp đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong ngành công nghiệp làm đẹp ở quốc gia tỷ dân.

Công ty nghiên cứu thị trường iiMedia ước tính chỉ có 12% trong số hơn 13.000 phòng thẩm mỹ ở Trung Quốc tuân thủ luật và quy định. 70% thủ thuật thẩm mỹ từ đơn giản cho đến phức tạp đều diễn ra ở các phòng khám chui vì thủ tục dễ dàng, chi phí rẻ.

Ngành công nghiệp làm đẹp phát triển với tốc độ chóng mặt song cùng với đó là tỷ lệ gia tăng các sự cố, tai nạn do dao kéo hỏng.

Theo dữ liệu do Hiệp hội người tiêu dùng Trung Quốc công bố, có hơn 200.000 trường hợp gặp biến chứng, bị huỷ hoại dung nhan do can thiệp thẩm mỹ trong 10 năm qua.