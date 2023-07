Digiworld - Lexmark hợp tác chiến lược, giúp DN Việt thúc đẩy số hóa

Ngày 28/6, Công ty Lexmark và CTCP Thế Giới Số ký kết hợp tác, sử dụng các giải pháp in ấn về hình ảnh và công nghệ đám mây để phục vụ, thúc đẩy số hóa cho doanh nghiệp Việt.

Lexmark là công ty hàng đầu của Mỹ, cung cấp các phần cứng và những giải pháp in ấn, xử lý hình ảnh cho doanh nghiệp ở hơn 170 quốc gia trên thế giới. CTCP Thế Giới Số (Digiworld Corporation - DGW) là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát triển thị trường với hệ thống phân phối công nghệ phủ khắp Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Digiworld chính thức trở thành đối tác giúp Lexmark phân phối sản phẩm, củng cố vị thế và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện Lexmark và Digiworld ký kết thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết mở ra sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ - dịch vụ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cho đôi bên. Cụ thể, Lexmark có thể tăng cường hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, góp phần đa dạng hóa dịch vụ đã được thiết lập cho các tài khoản toàn cầu, tiếp cận lượng lớn doanh nghiệp mới qua thế mạnh phân phối của Digiworld. Song song đó, Digiworld có thể đa dạng hóa tập sản phẩm, tạo sự kết nối sâu sắc hơn với các đối tác, đại lý, từ đó hướng đến những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Trong lần hợp tác này, chiến lược của Lexmark là tập trung vào các phân khúc ngành đang phát triển tại Việt Nam như chăm sóc sức khỏe, sản xuất, hậu cần và bán lẻ. Tại lễ ký kết, đại diện Lexmark cũng công bố 5 mô hình mới để đáp ứng nhu cầu phần mềm, giải pháp in ấn, xử lý hình ảnh cho các lĩnh vực này. Các mô hình mới lấy hiệu suất khách hàng khi sử dụng, tính bền vững của sản phẩm và khả năng thúc đẩy số hóa để doanh nghiệp nhận được sự tiết kiệm, linh hoạt làm trọng tâm.

Lexmark định hướng tập trung vào các phân khúc ngành đang phát triển tại Việt Nam như chăm sóc sức khỏe, sản xuất, hậu cần và bán lẻ.

Cụ thể, sản phẩm Lexmark giúp khách hàng đạt hiệu suất cao hơn khi cung cấp khả năng in nhanh 40-55 trang/phút. Bên cạnh đó, các sản phẩm máy in được chế tạo với khung thép và chất liệu bền vững, nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Khả năng thúc đẩy số hóa đến từ chức năng giám sát từ xa, bảo mật, bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp. Điều này giúp giảm gánh nặng công nghệ thông tin và tối ưu chi phí cơ sở hạ tầng in ấn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhiều địa điểm. Danh hiệu “Công ty hàng đầu trong các dịch vụ in ấn được quản lý trên đám mây” do IDC Marketscape bầu chọn là minh chứng cho những giá trị Lexmark có thể mang đến khách hàng.

Sản phẩm của Lexmark cung cấp khả năng in nhanh 40-55 trang/phút.

Ngoài ra, Lexmark còn cung cấp các giải pháp để số hóa và tự động hóa quy trình làm việc tài liệu. Những giải pháp này sẵn sàng cho phép IoT giám sát nhiều thiết bị để cung cấp, phân tích và cập nhật chương trình cơ sở từ mọi vị trí, giảm thời gian chết trong các phiên làm việc.

Loạt tính năng trên đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng toàn cầu. Đây là cơ sở để Lexmark tin chúng phù hợp và có thể mang đến nhiều giá trị cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Steve Loh - Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Lexmark - nhấn mạnh công ty cam kết các thiết bị kỹ thuật mang lại tốc độ, sự tin cậy, khả năng bảo mật và độ bền tốt nhất trong mọi trường hợp. Song song đó là khả năng tối ưu hóa chi phí cho khách hàng.

Về phía Digiworld, đây là cơ hội để công ty giúp Lexmark lan tỏa các sản phẩm đến đa dạng khách hàng. Ngoài ra, với thế mạnh từ chuỗi 5 dịch vụ phát triển thị trường, Digiworld sẵn sàng giúp Lexmark tạo dựng và quảng bá, thiết lập chiến lược để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về giải pháp in ấn, hình ảnh cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Digiworld sẵn sàng giúp Lexmark tạo dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu.

Với định hướng “Nâng tầm Việt Nam”, Digiworld nhận định từ việc hợp tác Lexmark, kết hợp kinh nghiệm 26 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, công ty có thể giúp các doanh nghiệp Việt tiến nhanh hơn trên quá trình số hóa, đạt hiệu suất cao hơn trong công việc thông qua các giải pháp tiên tiến đến từ đối tác Mỹ.

Digiworld luôn đặt sự phát triển bền vững làm trọng tâm. Minh chứng cho điều này là 7 năm liền thuộc “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững” do VCCI bầu chọn và danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải tiêu biểu hàng đầu Việt Nam” trong “Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2023 (CSA)”.

Những sản phẩm của Lexmark hứa hẹn góp phần tạo nên sự phát triển bền vững và lâu dài về nhiều mặt như kinh tế, môi trường, xã hội... Vì vậy, với Digiworld, cú bắt tay còn có ý nghĩa to lớn, giúp công ty tiến nhanh và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo thị trường - Nâng tầm Việt Nam” luôn theo đuổi suốt 26 năm qua.