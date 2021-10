Digiworld bội thu nhờ bán laptop, sản phẩm chống dịch

Nhu cầu laptop và sản phẩm chống dịch tăng cao đã giúp Digiworld ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần đạt 3.825 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 107 tỷ đồng , lần lượt tăng 5,5% và 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quy mô tài sản của công ty hiện gần 3.800 tỷ đồng , tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Phần tăng chủ yếu ở khoản mục phải thu ngắn hạn khách hàng (Digiworld tăng cường bán sỉ sản phẩm cho các chuỗi Thế Giới Di Động, FPT, Phong Vũ...).

Về cấu trúc ngành hàng, mảng laptop và máy tính bảng chiếm tỷ trọng lớn nhất khi mang về doanh số 1.854 tỷ đồng , tăng trưởng 46% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết đây là nhóm hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao với xu hướng học tập và làm việc tại nhà khi dịch Covid 19 bùng phát mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mùa tựu trường cũng là một nguyên nhân góp phần tạo nên sự tăng trưởng của mảng này. Tính đến hết quý III, ngành hàng này đã hoàn thành 91% kế hoạch đầu năm.

Trong khi đó ngành hàng điện thoại di động lại chứng kiến doanh thu kỳ này chỉ đạt 1.381 tỷ đồng , sụt giảm 26% so với quý III/2020 và hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Kết quả này chủ yếu do điện thoại không phải là sản phẩm thiết yếu nên bị hạn chế hoạt động bán hàng, đây chỉ là giải pháp để giải quyết nhu cầu tạm thời cho việc học tập và làm việc tại nhà do màn hình nhỏ, dung lượng pin thấp hơn nhiều so với laptop, máy tính bảng. Ngoài ra quý III cũng là thấp điểm do Apple, Xiaomi, Huawei đều chưa ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam.

CƠ CẤU DOANH THU CÁC NGÀNH HÀNG CỦA DIGIWORLD

Nhãn Laptop, máy tính bảng Điện thoại Thiết bị văn phòng Hàng tiêu dùng Q3/2021 Tỷ đồng 1854 1381 467 123 Q3/2020

1280 1868 414 62 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm % 91 85 84 57

Ngành hàng thiết bị văn phòng ghi nhận đạt 467 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này là do mảng thiết bị văn phòng bị ảnh hưởng nhiều khi các doanh nghiệp thu hẹp quy mô hoạt động khi giãn cách kéo dài.

Công ty cho biết các sản phẩm IoT như Home Appliance, Smart Watch của Xiaomi, Huawei, Apple ngày càng được ưa chuộng và dần xây dựng được tệp khách hàng riêng sau 2 năm thâm nhập thị trường. Do đó mảng thiết bị văn phòng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột kinh doanh lớn thứ 3 trong thời gian sắp tới. Tính đến cuối quý III, mảng này đã hoàn thành 84% kế hoạch năm.

Ngành hàng tiêu dùng ghi nhận mức tăng trưởng khi mang về 123 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 98% so với cùng kỳ. Kết quả này là nhờ vào các sản phẩm chống dịch được thêm vào như Bộ kit xét nghiệm kháng nguyên Covid 19, bộ trang phục chống dịch (găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn),…

Digiworld nhận định từ đây đến cuối năm, trong bối cảnh sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu khi cả nước sống chung với dịch,ngành hàng này kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Digiworld báo cáo đạt tổng cộng hơn 13.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 53% và lợi nhuận trước thuế đạt 330 tỷ đồng , tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu năm 2021, công ty đề ra kế hoạch 15.200 tỷ doanh thu và 300 tỷ lợi nhuận. Với kết quả trên, Digiworld đã đạt 86% mục tiêu doanh thu và cán đích lợi nhuận khi vượt 10% kế hoạch năm.

Do diễn biến khả quan, Digiworld mới đây đã đưa ra những điều chỉnh về mục tiêu cần đạt trong 6 tháng cuối năm. Trong đó kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ và lợi nhuận 277 tỷ. Đồng nghĩa với mục tiêu kinh doanh điều chỉnh cho cả năm lần lượt là 19.225 tỷ doanh thu và 500 tỷ lợi nhuận.

Lãnh đạo công ty nhận định các tháng cuối năm khi giãn cách được nới lỏng là thời điểm Apple, Xiaomi, Huawei ra mắt những sản phẩm chủ lực (iPhone, Macbook,…). Hiện Digiworld là nhà phân phối độc quyền sản phẩm của Xiaomi, ngoài ra còn là số ít thương hiệu được phân phối hàng chính hãng của Apple và Huawei.