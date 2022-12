'Digital nomad' làm việc mà không cần đến văn phòng

Digital nomad có thể làm việc mọi nơi nhưng họ cũng dễ cảm thấy cô đơn và phải chi nhiều tiền cho các khoản bảo hiểm.

Digital nomad /ˌdɪdʒɪtl ˈnəʊmæd/ (danh từ): Dân du mục kỹ thuật số

Định nghĩa:

Digital nomad được định nghĩa là những người sống theo lối sống du mục, dùng công nghệ để làm việc mà không cần phụ thuộc vào địa điểm. Thay vì đến văn phòng, dân du mục kỹ thuật số làm việc ở mọi nơi, miễn là nơi đó có những tiện ích phục vụ công việc như laptop, Internet, điện thoại thông minh...

Thuật ngữ này ra đời vào năm 1997 trong cuốn The Digital Nomad của tác giả Tsugio Makimoto và David Manners. Cuốn sách đã "tiên tri" nhân loại sẽ phát minh một thiết bị liên lạc toàn năng, cho phép nhân viên làm việc ở mọi nơi.

Hiện nay, dân du mục kỹ thuật số thường là những người trẻ tuổi, làm việc trong ngành tiếp thị, thiết kế, công nghệ thông tin, truyền thông, tư vấn...

Một nghiên cứu năm 2020 của MBO Partners chỉ ra riêng Mỹ đã có khoảng 10,9 triệu dân du mục kỹ thuật số. 19 triệu người khác cho biết họ đang cân nhắc theo đuổi lối sống này.

Lợi thế của dân du mục kỹ thuật số là sự tự do, linh hoạt với công việc và nơi làm việc. Họ có cơ hội khám phá nhiều lối sống mới và không bị gò bó trong một không gian nhất định. Tuy nhiên, lối sống này cũng có những hạn chế. Nếu không kiếm đủ tiền, họ sẽ gặp rắc rối.

Ngoài ra, một số dân du mục kỹ thuật số cho biết họ cảm thấy cô đơn trong hành trình không có gia đình, bạn bè và khó hình thành những mối quan hệ lâu dài. Họ cũng phải bỏ một khoản tiền lớn để mua bảo hiểm du lịch, bảo hiểm y tế và chi nhiều tiền cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ứng dụng của digital nomad trong tiếng Anh:

- I love being a digital nomad and don't see myself ever returning to a normal office job.

Dịch: Tôi thích trở thành dân du mục kỹ thuật số và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở về công việc văn phòng thông thường.

- The country has relied on digital nomads to keep its economy running throughout the pandemic.

Dịch: Đất nước này dựa vào những người du mục kỹ thuật số để duy trì hoạt động của nền kinh tế trong suốt đại dịch.