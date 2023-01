Điều xảy ra nếu bạn ngưng bơ sữa trong một tuần

Trong nhiều năm, Aly cảm thấy đầy hơi, chướng bụng và mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều sản phẩm có Lactose. Vì vậy, cô đã bắt đầu thực hiện một thử nghiệm ăn kiêng nhỏ.

Hạn chế sử dụng các sản phẩm có chứa Lactose. Ảnh: Shutterstock

Aly Walansky, một nhà báo về phong cách sống, đã viết trên Eat This, Not That về câu chuyện của cô với bơ sữa và các món ăn có chứa Lactose. Cô là người lớn lên với tình yêu dành cho sản phẩm làm từ bơ, sữa (có chứa Lactose). Mỗi bữa sáng cô đều thưởng thức một chiếc bánh mì tròn nướng bơ yêu thích (cô sinh ra ở Brooklyn, New York. nơi làm ra những chiếc bánh mì tròn ngon nhất) kết hợp với một ly latte. Khi đi chơi với bạn bè, món ăn yêu thích của cô thường là mì macaroni nấu với phô mai, bánh Nachos, pizza và khoai tây nghiền bơ tỏi.

Thời gian trôi qua, mức độ dung nạp những sản phẩm này vào cơ thể của cô ngày càng tăng, điều đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cân nặng của cô. Cô biết điều này sẽ xảy ra sớm vì mẹ cô ngày trước cũng vậy. Khi còn trẻ mẹ coi pizza và kem là những món ăn yêu thích của mình. Nhưng khi về già, nếu có dùng quá nhiều bơ để làm món trứng ốp la thì sau khi ăn mẹ sẽ gặp vấn đề về dạ dày.

Khi đến cuối U30, cô nhận thấy một chiếc bánh quy bơ sữa hoặc kem tươi có thể khiến cô bị đau bụng và các triệu chứng khác, có lẽ cô sắp phải kết thúc tình yêu với bơ sữa của mình. Cô vẫn có thể dễ dàng sử dụng các sản phẩm làm từ phô mai nhưng bơ và kem là một vấn đề khó khăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nhiều người gặp vấn đề về bơ sữa sau khi họ già đi.

Cô đã hứa sẽ tạm ngừng sử dụng các sản phẩm này trong một tuần. Qua nhiều năm cơ thể bị đầy hơi và khó chịu, cô biết rằng cơ thể mình đang dần bị ảnh hưởng khi sử dụng các sản phẩm bơ sữa.

Kế hoạch

Cô không có ý định ngưng sử dụng hoàn toàn các sản phẩm từ bơ sữa. Tuy nhiên, kế hoạch ngừng sử dụng những sản phẩm này một tuần sẽ giúp cô xác định được các phản ứng của cơ thể. Từ đó, cô có thể sử dụng những sản phẩm này sao cho phù hợp.

Điều quan trọng của chế độ ăn này là tìm ra được thực phẩm thay thế cho các sản phẩm làm từ bơ sữa. Có một số loại bơ và phô mai có thành phần khác. Nhưng đây chỉ là một thử nghiệm ngắn trong một tuần nên cô không thể thử hết các sản phẩm đó. Hơn nữa, cô cần theo dõi phản ứng của bản thân khi loại bỏ các sản phẩm từ bơ sữa ra khỏi chế độ ăn uống của mình và cô cần chắc chắn là những phản ứng của cơ thể là do không ăn những sản phẩm bơ sữa chứ không phải do các sản phẩm thay thế gây ra.

Sử dụng quá nhiều sản phẩm có chứa Lactose gây đầy bụng. Ảnh: Shutterstock

Kết quả

Giờ cô đang lên kế hoạch cho đêm giao thừa với bạn bè và tất nhiên các sản phẩm bơ sữa sẽ có mặt. Kế hoạch ăn kiêng một tuần vừa rồi đã cho cô biết nhiều điều về cơ thể mình như việc cô vẫn có thể ăn một số món có thành phần bơ sữa.

Cảm thấy tràn đầy sinh lực

Trước kia trong các kỳ nghỉ lễ, những hoạt động không ngừng nghỉ cùng với việc ăn uống bên ngoài khiến cô trở nên mệt mỏi. Nhưng hiện tại cô cũng đã cảm thấy thoải mái hơn trong những dịp này, do thay đổi chế độ ăn uống nên cô cảm thấy vậy chăng?

Không có quá nhiều thay đổi về làn da

Trước đây, cô đọc được vài thông tin về việc những sản phẩm từ bơ sữa có thể làm cho bệnh Rosacea và một số vấn đề khác về da trở nên tồi tệ hơn. Là người mắc bệnh Rosacea cô hy vọng rằng việc không ăn những sản phẩm bơ sữa trong tuần ăn kiêng sẽ cải thiện được các vấn đề về da. Tuy nhiên, làn da của cô không có thay đổi gì. Có lẽ sẽ có thay đổi nếu như cô ăn kiêng lâu hơn.

Cảm thấy bớt đầy hơi

Đây là một thay đổi lớn. Sau khi sử dụng các sản phẩm liên quan đến bơ, sữa trong ngày sinh nhật của mình, bụng cô bị đầy hơi trong nhiều ngày. Sau một tuần ăn theo chế độ thì cô không gặp phải tình trạng này. Suốt một tuần đó, cô không phải thức dậy với cơn đau bụng vào lúc nửa đêm do ảnh hưởng bởi những món ăn từ bữa tối. Điều đó cho thấy cơ thể cô có vấn đề với việc tiêu hóa các loại thực phẩm có bơ, sữa.

Đôi khi chúng ta ngừng làm điều gì đó không phải vì chúng ta muốn vậy. Uống quá nhiều rượu Martini sẽ nhức đầu nhưng chúng ta vẫn khao khát tận hưởng cảm giác sảng khoái khi thưởng thức một ly Martini. Điều này với tình trạng không thể dung nạp thức ăn hoàn toàn giống nhau. Chúng ta thấy được những gì mà những món ăn đó gây ra cho mình nhưng chúng ta vẫn muốn thưởng thức nó bất chấp những lợi ích của việc hạn chế ăn những thực phẩm này.

Sáng tạo hơn trong căn bếp

Việc ngưng sử dụng các sản phẩm từ sữa cũng là một cơ hội để sáng tạo và thử các thành phần mới trong công thức nấu ăn. Vào một lần nấu món súp cà chua trong lễ Giáng sinh, cô đã thử thêm nước cốt dừa thay vì kem béo. Thật tuyệt là hương vị rất ngon và trọn vẹn.

Tìm hiểu về những loại thực phẩm có thành phần làm từ chứa bơ, sữa

Những thực phẩm có thành phần từ bơ, sữa có ở nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ. Bạn có thể biết là không nên phết bơ lên khoai tây hoặc thêm whipping cream vào trái cây tươi. Nhưng những thành phần này vẫn có ở rất nhiều những món ăn khác mà chúng ta không biết. Trong tuần ăn kiêng vừa rồi, cô đã phải đặt rất nhiều câu hỏi về thành phần của những món ăn.

Hạn chế sử dụng những sản phẩm làm từ bơ, sữa trong tương lai

Cô vẫn lên kế hoạch để ăn salad với sữa chua Hy Lạp, phô mai dê trong món trứng vào buổi sáng, cũng như phô mai bào trong món mì ống của mình. May mắn là phô mai không phải là thứ gây kích ứng cho cô. Nhưng tất cả các sản phẩm khác thì có, vì vậy cô phải thay đổi các công thức làm nước sốt có bơ hoặc kem trong những dịp đặc biệt dù trông chúng có ngon đến như thế nào.

Thông điệp mà cô muốn mang đến là hãy có chế độ ăn uống cân bằng và điều độ. Tiêu thụ quá nhiều sản phẩm có thành phần từ bơ, sữa không tốt cho cơ thể cô, chúng làm cô cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, việc từ bỏ chúng hoàn toàn trong thời gian dài là việc không cần thiết, ít nhất là chưa cần. Một số loại sản phẩm vẫn có lợi nếu sử dụng một cách điều độ.

Không thể dung nạp được Lactose là điều phổ biến nhưng mỗi người có những biểu hiện khác nhau. Một số người không thể tiêu hóa được tất cả các loại thực phẩm có thành phần này, một số lại chỉ có phản ứng với một số loại hoặc khi sử dụng một lượng lớn. Nhưng nếu bạn yêu thích phô mai và cơ thể bạn ổn với điều đó thì hãy sử dụng nó. Dù sao thì đó cũng là một nguồn canxi.