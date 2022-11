Điều xảy ra khi bạn ngưng uống cà phê một tháng

Khi bạn ngừng uống cà phê, bạn có thể gặp phải một số tác dụng phụ như đau đầu, dễ cáu kỉnh hay bị táo bón. Tuy nhiên, về lâu dài, cơ thể bạn sẽ thay đổi tích cực.

Ảnh: Eat This, Not That.

Đối với nhiều người, một ngày không bắt đầu trước khi tách cà phê đen đầu tiên được uống hết. Theo Eat This, Not That, 64% người Mỹ trưởng thành uống cà phê hàng ngày.

Từng thích cảm giác sảng khoái và tỉnh táo do cà phê mang lại, ông Adam Meyer - chuyên gia của Eat This, Not That - dần nhận thấy cơ thể bị ảnh hưởng xấu do caffeine như cảm giác bồn chồn, cáu kỉnh, năng lượng thấp và lo lắng.

Khẳng định bản thân không nghiện cà phê, nhưng ông Meyer phải phụ thuộc rất nhiều vào nó để bắt đầu một ngày mới, tới mức phải uống 3-4 cốc mỗi ngày và không còn hứng thú với nó nữa.

Vị chuyên gia quyết định bỏ cà phê và thay bằng trà thảo dược. Thời gian đầu, mọi thứ không khả thi. Ông Meyer nhận thấy trà nhạt nhẽo, xuất hiện các triệu chứng cai nghiện caffeine như đau đầu, đầu óc mơ hồ, ngủ không ngon giấc, dễ cáu kỉnh, năng lượng thấp và thiếu động lực.

Thậm chí việc đi nặng vào buổi sáng bị rối loạn. Những triệu chứng này kéo dài đến ngày thứ 5 và giảm dần trong vòng 2 tuần.

Sau 2 tuần chật vật cai nghiện caffeine, ông Meyer nhận thấy thay đổi. Cơ thể bắt đầu điều chỉnh và hoạt động tốt hơn mà không cần caffeine. Chia sẻ với Eat This, Not That, vị chuyên gia chỉ ra 3 thay đổi tích cực nhất mà ông nhận thấy sau khi rời xa cà phê một tháng.

Ngủ ngon hơn

Giống suy nghĩ của nhiều người khác, ông Meyer cho rằng các vấn đề về giấc ngủ thường xuất hiện khi con người già đi. Tuy nhiên, giấc ngủ của ông được cải thiện rất nhiều ngay sau 2 tuần bỏ caffein.

Ông dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không tỉnh giấc giữa đêm để đi tiểu và thức dậy mỗi ngày với cảm giác tràn đầy năng lượng và sảng khoái.

Mặc dù caffeine giúp tạm thời tăng cường sự tỉnh táo trong ngày, tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của bạn, gây buồn ngủ và khó chịu vào ngày hôm sau.

Vì vậy, bạn hình thành thói quen tiêu thụ cà phê mỗi sáng để tỉnh táo. Cuối cùng, nó trở thành một vòng luẩn quẩn của sự tỉnh táo ngắn ngủi, làm sụt giảm năng lượng và mệt mỏi dai dẳng.

Nghiên cứu chỉ ra uống 400 mg caffeine 6 giờ trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ bằng cách giảm tổng thời gian ngủ xuống một giờ. Lâu dần, tình trạng mất ngủ có thể tàn phá sức khỏe của bạn.

Răng trắng hơn

Thói quen uống cà phê khiến hàm răng của ông Meyer ố vàng quá mức. Tuy nhiên, sau một tháng không tiêu thụ, điều này cải thiện đáng kể, răng trắng hơn và hơi thở không có mùi.

Theo Eat This, Not That, không chỉ làm răng bị ố vàng, tính axit của cà phê có thể làm hỏng men răng và thúc đẩy sâu răng.

Ít lo lắng và cáu kỉnh

Việc loại bỏ caffeine giúp xoa dịu thần kinh, hạn chế lo lắng. Ông Meyer cảm thấy không còn căng thẳng về công việc hay các vấn đề gia đình. Những điều nhỏ nhặt như làm đổ sữa không còn làm ông bị kích động. Ông cũng kiên nhẫn hơn trong việc nuôi dạy con cái.

“Caffeine có thể kích thích hormone căng thẳng, gây ra lo lắng, tim đập nhanh và các cơn hoảng loạn”, ông Meyer nói.