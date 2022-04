Điều trị rối loạn giấc ngủ hậu Covid-19 bằng y học cổ truyền

Rối loạn giấc ngủ kéo dài không được can thiệp, điều trị dễ khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề sức khỏe như cơ thể luôn mệt mỏi, đau dạ dày, ăn uống giảm sút.

Ngoài những triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, đau nhức xương khớp, ho dai dẳng, tình trạng mất ngủ, ngủ khó vào giấc đang là nỗi ám ảnh với nhiều người sau khi khỏi Covid-19.

Rối loạn giấc ngủ kéo dài không được can thiệp, điều trị dễ khiến người bệnh gặp nhiều vấn đề sức khỏe như cơ thể luôn mệt mỏi, đau dạ dày, ăn uống giảm sút. Thậm chí, bệnh nhân có thể bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, tự làm hại bản thân.

Lúc này, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám, tìm nguyên nhân, mức độ rối loạn giấc ngủ để có phương án điều trị phù hợp.

Theo y học cổ truyền, rối loạn giấc ngủ là bệnh thuộc chứng "thất miên". Biểu hiện chính là việc khó hòa nhập vào giấc hoặc duy trì giấc ngủ.

Giấc ngủ lấy nguyên gốc ở âm huyết. Mọi nguyên nhân dẫn đến chân âm huyết hao tổn, âm tính không đủ để nuôi dưỡng lên tâm não đều có thể dẫn đến mất ngủ hoặc gây rối loạn giấc ngủ.

Hải Thượng Lãn Ông cho rằng mất ngủ đều bởi âm huyết thiếu, ba tạng tâm, can, tỳ đều có tổn thương. Do vậy, điều trị mất ngủ cần phải bồi bổ âm huyết, điều dưỡng cho ba tạng tâm, can và tỳ.

Chứng thất miên chia thành 5 thể chính: tâm tỳ lưỡng hư, âm hư hỏa vượng, tâm khí hư, can uất hóa hỏa, đàm nhiệt nội nhiễu. Với mỗi thể lại có những phương pháp điều trị và bài thuốc cổ truyền riêng.

Điều trị rối loạn giấc ngủ bằng phương pháp y học cổ truyền:

- Sử dụng bài thuốc cổ phương với các vị thuốc bổ âm huyết, an thần, không gây tác dụng phụ: Dưỡng tâm thang, Quy tỳ thang, Hoàng liên a giao thang, A giao thang, Toan táo nhân thang,…

- Châm cứu các bộ huyệt an thần: An miên, Tam âm giao, Nội quan, Thần môn, Ấn đường, Bách hội, Tứ thần thông.

- Xoa bóp bấm các huyệt có tác dụng bổ âm dưỡng huyết, lợi cho ba tạng tâm, can, tỳ, tăng tuần hoàn máu nuôi dưỡng lên tâm não phòng trị chứng mất ngủ.

- Tập luyện khí công dưỡng sinh, thư giãn và thả lỏng cơ thể.

Ngoài ra, bệnh nhân nên duy trì thói quen lành mạnh, làm những việc có thể mang lại niềm vui, tiếng cười, sự thoải mái để giải tỏa căng thẳng. Người bệnh cũng cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động khoa học, điều độ, giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Bài viết do bác sĩ Bùi Thị Bích Hậu, khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa, cung cấp thông tin.