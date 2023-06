Điều tra vụ tài xế sát hại 3 người rồi tự tử ở Đồng Nai

Nam tài xế đến 2 nhà xe ở tỉnh Đồng Nai, dùng dao tấn công làm 3 người tử vong. Nghi phạm sau đó tự tử và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP Biên Hòa, điều tra vụ án mạng làm 3 người tử vong.

Theo điều tra sáng cùng ngày, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, huyện Định Quán) đến nhà của anh Đ. (chủ nhà xe Đ.H.) ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, Hiệp dùng dao sát hại ông Nguyễn Công Đài (63 tuổi, cha anh Đ.) và chị Phan Thị Hằng (32 tuổi, vợ anh Đ.).

Sau đó, nghi phạm tiếp tục đến nhà xe ở TP Biên Hòa, tấn công làm bà Nguyễn Thị Quý (43 tuổi) tử vong. Gây án xong, Hiệp dùng dao tự tử và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, nhà chức trách xác định Hiệp từng làm tài xế cho nhà xe Đ.H. và được cho thôi việc khoảng một tuần trước. “Có thể trong quá trình làm việc giữa nghi phạm và chủ nhà xe có phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng trên”, một nguồn tin cho biết.