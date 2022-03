Điều tra vụ nữ nhân viên quán karaoke rơi lầu

Có hay không chuyện cô gái bị "ép tiếp khách" trong quán karaoke ở Bình Dương đến mức phải liều chết bỏ trốn vẫn đang được công an tiếp tục điều tra.

Ngày 7/3, tại Bệnh viện Quân y 175, T.T.K. (22 tuổi, quê An Giang) rất đau đớn khi phần cơ thể từ phía dưới rốn trở xuống bị liệt hoàn toàn. Cô được các bác sĩ cho hay nếu phẫu thuật thì tỷ lệ thành công chỉ 50/50 trong khi chi phí là hơn 100 triệu đồng - con số mà theo K., là gánh nặng rất lớn đối với gia đình.

Bị ép nên không còn lựa chọn?

Chiều tối 5/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin K. bị lừa bán vào một quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, cô gái này khi vào đây thì bị ép ngồi với khách, uống bia... Không chịu được điều này, K. đã nhảy từ trên tầng cao của quán xuống và bị thương.

Trước sự việc trên, phóng viên đã trao đổi với thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó trưởng Công an TP Dĩ An. Ông cho biết thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc. Qua xác minh, K. muốn tìm việc làm và được một người quen trên mạng chở đến quán karaoke I.Đ tại phường Dĩ An, TP Dĩ An xin vào làm nhân viên.

Tại đây, K. được nhận vào làm với mức lương thỏa thuận và cô ứng trước số tiền 6 triệu đồng để trả công cho người giới thiệu.

Tuy nhiên, sau khi làm việc được 2 ngày, K. không muốn làm nữa và cũng không muốn trả số tiền 6 triệu đồng đã mượn. Đến khoảng 8h ngày 5/3, K. trốn từ lối thoát hiểm và bị trượt chân ngã từ lầu 3 xuống đất, bị chấn thương cột sống và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thượng tá Đàm Bảo Quân cho rằng K. không bị người của quán karaoke ép buộc làm việc, khống chế hay đe dọa gì về việc trả tiền.

Trong khi đó, khi nói chuyện với phóng viên, K. kể sau 3 ngày làm công việc rót bia cho khách, cô nghe có người nói sắp tới phải đi tiếp khách nên xin nghỉ nhưng người của quán nói nếu nghỉ thì phải trả tiền môi giới.

Tin nhắn được cho là giữa K. và người của quán thể hiện phía quán đòi K. trả lại tiền, K. nói không có tiền thì được nhắn lại "để anh kêu ai mua thận em bán nhé". Vì sợ quá nên K. đồng ý tiếp tục làm.

Sáng 5/3, nhân lúc mọi người đang ngủ, K. đã bỏ trốn. "Em đu dây máy lạnh xuống, khi tới lầu 3 thì không có dây để đu nữa. Lúc đó em nghĩ thôi cứ nhảy xuống, bị sao thì bị", K. nói và cho biết thêm trước khi có ý định trốn, cô đã gọi điện cầu cứu anh Nguyễn Kim Giàu, trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu ở TP.HCM.

Đã cầu cứu trước khi ngã lầu

Theo lời anh Nguyễn Kim Giàu, trước đó K. mắc Covid-19 mà nhóm của anh lại chuyên đi cung cấp ôxy miễn phí nên có giúp đỡ. Khi xảy ra chuyện chẳng lành, K. đã gọi điện cầu cứu anh.

Còn "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) xác nhận việc nhóm thiện nguyện của anh Giàu gọi điện nhờ đi giải cứu K.. "Họ nói là đang trên đường xuống và nhờ tôi cùng phối hợp. Tuy nhiên, khi mới đi được nửa đường thì hay tin K. đã nhảy lầu", anh Hải kể. Theo "hiệp sĩ" Hải, trường hợp của K. không phải là lần đầu tiên vì anh đã từng đi giải cứu rất nhiều vụ các cô gái bị "bán" vào tụ điểm nhạy cảm.

Trở lại câu chuyện của K., do hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình cô đang cầu cứu khắp nơi để có tiền phẫu thuật. Chị gái của K. cho biết việc em mình đi làm ở quán karaoke gia đình không hay biết. Đến khi xảy ra việc K. mới điện cho chị.

"Tôi đã gọi cầu cứu khắp nơi, từ nhóm thiện nguyện của anh Giàu cho đến "hiệp sĩ" Hải, mọi người ai cũng nói sẽ cố gắng giúp. Đối với gia đình chúng tôi, số tiền này lớn lắm, không biết xoay xở như thế nào, tôi chỉ mong phía quán karaoke phải có trách nhiệm bồi thường", chị gái của K. nói.