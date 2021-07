Điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới đường dây điện

Kiểm tra người đàn ông nằm gục bên đường, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong. Cạnh đó là chiếc cần câu vướng vào đường dây điện.

Ngày 4/7, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong nghi do bị điện giật.

Chiếc cần câu vướng vào đường dây điện. Ảnh: T.K.

Trưa 4/7, người dân đi ngang bờ kè Rạch Đồn, đoạn gần cầu Vĩnh Bình thụộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, phát hiện ông V.P.T (52 tuổi, quê ở Đồng Tháp) nằm bất động.

Tới kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách ghi nhận một cần câu vướng vào đường dây điện.