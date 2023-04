Điều tra vụ người đàn ông chết trong nghĩa trang

Đến hỏi chuyện người đàn ông thường mắc võng ngủ ở nghĩa trang, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Trưa 2/4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điều tra nguyên nhân ông Trịnh Minh Quang (50 tuổi, ngụ TP.HCM) được phát hiện gục chết trong khu nghĩa trang ở TP Dĩ An.

Sáng cùng ngày, người dân vào khu nghĩa trang của gia tộc nằm gần tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì thấy ông Quang ngồi trên võng, chân chạm đất nhưng đầu gục xuống.

Sau nhiều lần hỏi chuyện nhưng không thấy ông Quang lên tiếng, người dân lại kiểm tra thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Ông Quang chuyển đến Bình Dương sống lang thang từ lâu. Ban ngày, ông Quang đi làm thuê, ban đêm về khu nghĩa trang mắc võng ngủ.

Thi thể người đàn ông được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.