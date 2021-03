Điều tra vụ nam thanh niên tử vong gần xe máy

Nam thanh niên quê Thanh Hóa tử vong trên đường Hồ Chí Minh, gần đó là chiếc xe máy đang dựng trong lề đường.

Ngày 14/3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nam Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi nam thanh niên tử vong cạnh xe máy.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: S.T.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân xã Cà Dy, huyện Nam Giang phát hiện thi thể một thanh niên trên đường Hồ Chí Minh. Cạnh thi thể nạn nhân là xe máy biển số Đà Nẵng đang dựng trong lề, trên xe có một thùng hàng.

Qua khám nghiệm, công an xác định người tử vong là Nghiêm Đình Huy (25 tuổi, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), hành nghề bán hàng dạo.

Công an huyện Nam Giang cho hay nạn nhân tử vong trên đường nhưng hiện trường không giống vụ tai nạn giao thông nên đã báo đến công an tỉnh để phối hợp điều tra.