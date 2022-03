Điều tra vụ nam thanh niên phát tán video đồi trụy

Thanh niên 28 tuổi thừa nhận đã bình luận các nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội rồi chia sẻ, phát tán video đồi trụy cho người khác.

Công an huyện Lạng Giang vừa tiếp nhận H.V.S. (28 tuổi) từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi truyền bá, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội có hành vi lưu truyền hình ảnh, clip nhạy cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục. Qua xác minh, cảnh sát xác định S. là chủ tài khoản trên nên triệu tập người này đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, S. khai nhiều lần bình luận các nội dung nhạy cảm trên Facebook để thu hút mọi người. Sau đó, nam thanh niên chia sẻ video quay lại cảnh quan hệ tình dục.

S. khai đã phát tán nội dung đồi trụy cho hơn 50 người.