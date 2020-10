Điều tra vụ làm giả đăng ký ôtô, lừa 2 ngân hàng

Công an cáo buộc sau khi vay tiền của ngân hàng để mua ôtô, Hảo làm giả đăng ký xe rồi đánh tráo để lấy giấy tờ thật, mang đến ngân hàng khác thế chấp vay gần một tỷ.

Ngày 18/10, Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức liên quan bị can Phạm Văn Hảo (32 tuổi, trú quận Hà Đông).

Hảo đang bị cảnh sát truy nã toàn quốc. Nạn nhân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để cung cấp thông tin hoặc gửi đơn tố cáo.

Theo cáo buộc, đầu năm 2019, Hảo cùng Nguyễn Thị Phương Nga (34 tuổi, quê Thái Nguyên) làm giả giấy tờ, tài liệu. Sau đó, Hảo đến ngân hàng để ký hợp đồng vay gần một tỷ đồng, mục đích mua ôtô chở khách.

Sau khi vay được vốn, Hảo cùng cán bộ ngân hàng đến Phòng CSGT Công an Hà Nội làm thủ tục đăng ký xe. Theo thỏa thuận, phía nhà băng sẽ giữ giấy tờ gốc, Hảo được cấp bản sao đăng ký phương tiện có công chứng.

Cơ quan điều tra cho rằng trong thời gian chờ lấy giấy tờ, Hảo làm giả mẫu đăng ký ôtô nói trên. Đến ngày nhận giấy, anh ta nhận bản gốc từ Phòng CSGT rồi đánh tráo, đưa đăng ký giả cho cán bộ ngân hàng.

Tiếp đó, Hảo mang phương tiện và đăng ký hợp pháp đến cầm cố cho một ngân hàng khác để vay gần một tỷ đồng.

Giữa năm 2019, đại diện ngân hàng gửi đơn tố cáo Phạm Văn Hảo. Sau đó, cảnh sát đã khởi tố bị can sau khi xác định người đàn ông này liên quan một số vụ án. Do Hảo bỏ trốn nên tháng 7/2019, công an ra quyết định truy nã.