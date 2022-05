Điều tra vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng hoa cải

Mâu thuẫn với nhóm người ở quán karaoke, Truyền cầm súng hoa cải bắn đối thủ khiến 2 người bị thương.

Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vừa bắt giữ Đặng Văn Truyền (31 tuổi, người địa phương) để điều tra về việc cố ý gây thương tích.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật Plus.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND xã Trung Sơn cho biết rạng sáng 19/5, Truyền mâu thuẫn với một nhóm người ở quan karaoke Đông Thúy.

Sau đó, nghi phạm về nhà lấy khẩu súng tự chế bắn đạt hoa cải đến nhà trọ của nhóm đối thủ ở thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn, rồi nổ súng.

Vụ việc khiến 2 người bị thương do đạn găm vào chân. Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Trung Sơn đã bắt giữ Truyền, bàn giao cho Công an huyện Yên Sơn tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.