Điều tra vụ Facebook của Công an Vĩnh Phúc bị tấn công và đổi tên

Fanpage trên mạng xã hội Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đổi tên thành “Lươn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Trao đổi với Zing, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận sự việc và cho biết Fanpage của công an tỉnh bị kẻ xấu đổi tên.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để điều tra, xử lý. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm", lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Fanpage của Công an Vĩnh Phúc đưa ra thông báo về việc.từ fanpage Công an Vĩnh Phúc.

Tới khoảng 19h, ghi nhận của Zing cho thấy tên của Fanpage này đã trở lại bình thường.

Trước đó, hôm 1/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát đi thông báo về việc bắt đầu hoạt động Fanpage trên mạng xã hội Facebook. Đây được cho là kênh tiếp nhận các phản ánh của người dân về an ninh trật tự và tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an khi thực thi pháp luật trên địa bàn.

Hiện, Fanpage này chưa được Facebook cấp dấu tick xanh.