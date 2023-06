Điều tra vụ clip người phụ nữ bị đánh ở quán ăn

Trong lúc ngồi ăn tại một quán ở tỉnh Cà Mau, người đàn ông bất ngờ đánh đập dã man người phụ nữ đi cùng, gây bức xúc dư luận.

Tối 6/6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết nắm được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội (MXH) ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh đập dã man. Qua rà soát, công an cơ sở chưa tiếp nhận được thông tin, nên Công an TP Cà Mau chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc.

Mới đây, trên MXH loan tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh, đá, vác bàn inox đập vào người một cách dã man.

Hình ảnh người đàn ông lấy bàn inox đập vào người phụ nữ đi cùng.

Theo chị H. (chủ quán), 2 người trong đoạn clip trên ghé quán gọi đồ ăn vào tối 4/6. “Khi mới vào họ cười đùa với nhau vui vẻ, bình thường. Tuy nhiên, trong lúc ăn không biết xảy ra chuyện gì, mà người đàn ông bất ngờ đánh đập dã man người phụ nữ đi cùng rồi cả hai bỏ đi”, chị H. chia sẻ.

Đoạn clip mới đăng hơn 4 giờ, nhưng có hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông.