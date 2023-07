Điều tra vụ cháy xe buýt gần trạm xăng ở khu công nghiệp Thăng Long

Cảnh sát đang điều tra vụ cháy xe buýt, bảo vệ an toàn trạm xăng 41 tại khu công nghiệp Thăng Long thuộc địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ cháy xe buýt trên địa bàn.

Theo Công an huyện Đông Anh, sự cố cháy xe buýt xảy ra ngay gần trạm bơm xăng lớn trên địa bàn. Nhờ chủ động ngăn chặn, đám cháy đã không phát sinh gây hậu quả lớn.

Hiện trường xảy ra cháy xe buýt trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 22h25 ngày 4/7, sự cố cháy nghiêm trọng xảy ra tại cây xăng số 41, cổng A khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Vào thời điểm trên, xe buýt (chưa rõ biển kiểm soát) đang trên đường về gara bất ngờ phát hoả ngay lối vào cây xăng. Đám cháy bùng phát dữ dội từ phía trong xe lan ra ngoài.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy Khu vực 3 (Công an an TP Hà Nội) đóng quân ngay trong khu công nghiệp lập tức xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe tec. Công an huyện Đông Anh cũng xuất 3 xe chữa cháy nhanh chóng triển khai chữa cháy.

Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy có mặt không phải cứu chữa vì đám cháy đã được đội chữa cháy cơ sở xử lý. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chỉ làm các biện pháp khoanh vùng và xử lý chống cháy lây lan, bảo vệ an toàn trạm xăng 41. Đến 22h38 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

Công an huyện Đông Anh thông tin bước đầu vụ việc không có thiệt hại về người. Đám cháy làm toàn bộ nội thất xe buýt hư hỏng, có ảnh hưởng, gây tác động nhiệt sang cột bơm xăng thuộc trạm xăng 41. Các khu vực khác của cây xăng được bảo vệ an toàn.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) thụ lý giải quyết.