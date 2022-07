Điều tra vụ cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cặp vợ chồng ở thị trấn Tiên Điền bị hàng chục người gửi đơn tố cáo về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 17/7, xác nhận với phóng viên Báo CAND, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nhiều người đã gửi đơn tố giác tội phạm về việc vợ chồng Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam (là kế toán và giám đốc Công ty TNHH XDTM Giang Nam - HT đóng trên địa bàn) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã có công văn gửi UBND huyện Nghi Xuân, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Nghi Xuân.

Hàng chục người tụ tập trước công ty, căng băng rôn yêu cầu trả lại tiền hoặc cung cấp VLXD như hợp đồng đã ký kết.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bà Hoàng Thị Bình đã không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Nghi Xuân tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến cá nhân Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam. Khi phát hiện các hoạt động nói trên, cần liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân để phối hợp điều tra, giải quyết.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1984, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Do có mối quan hệ quen biết nên khoảng tháng 5/2021, bà Hoàng Thị Bình, kế toán Công ty TNHH XD TM Giang Nam - TH, có địa chỉ ở tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân trình bày với vợ chồng bà về việc chuẩn bị ký hợp đồng mua VLXD nhưng thiếu vốn. Bà Bình ngỏ lời muốn vay tiền theo hình thức hùn hạp vốn để kinh doanh, lợi nhuận sẽ chia theo phần trăm doanh thu hàng tháng nên chị H. đã đồng ý cho vay tiền.

Thời gian đầu, bà H. cho vay số tiền nhỏ. Thấy công ty trả hoa hồng hậu hĩnh nên khi bà Bình ngỏ lời vay thêm, vợ chồng bà H. đã huy động từ anh em, bạn bè cho vợ chồng bà Bình vay 28 tỷ đồng để kinh doanh, hẹn cuối năm 2021 sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, đến kỳ hạn thanh toán, vợ chồng bà Bình, ông Nam đã tắt điện thoại, đóng cửa công ty khiến chị H. không liên lạc được.

Tương tự, ông Lê Quốc Đ. (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Song, huyện Nghi Xuân) cũng có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tố cáo ông Nam, bà Bình có dấu hiệu lừa đảo. Theo đơn của ông Đ., cuối năm 2021, ông này xây dựng nhà ở nên ký hợp đồng mua VLXD của Công ty TNHH XD TM Giang Nam - HT. Lấy lý do dịch bệnh VLXD khan hiếm nên vợ chồng này yêu cầu ông Đ. phải chuyển tiền trước.

Tháng 1/2022, ông Đ. chuyển cho công ty số tiền 600 triệu đồng nhưng đến nay phía công ty chỉ cung cấp vật liệu tương ứng số tiền 100 triệu đồng. Sau nhiều lần thúc giục, ông Đ. chỉ nhận được là sự im lặng của cả hai vợ chồng. Tìm đến công ty, ông mới biết từ nhiều tháng nay, văn phòng đóng cửa im lìm, hai vợ chồng đi đâu, làm gì cũng không ai biết. Một nạn nhân khác là anh Lê Xuân T. (sinh năm 1983, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) cũng bị cặp vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 330 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, được biết trong thời gian vừa qua, hàng ngày có rất nhiều người tìm đến trụ sở công ty kiêm nhà riêng của hai vợ chồng tại tổ dân phố thôn Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền để đòi nợ. Những người này tụ tập trước cửa công ty đã đóng im ỉm, căng băng rôn yêu cầu công ty trả nợ hoặc cung cấp VLXD như đã cam kết. Những người này cũng kéo đến trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để tố cáo khiến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian gần đây bị xáo trộn.

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Điền, cho biết thêm chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và phối hợp với cơ quan chức năng để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời xác minh sự việc. Hiện, bà Bình không còn có mặt tại địa phương, trong khi ông Nam đã ra trình diện với cơ quan công an.