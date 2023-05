Điều tra vụ bé gái nghi bị bạo hành khi ở với cô họ

Công an đang điều tra việc bé gái nghi bị cô họ bạo hành ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 27/5, lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết công an phường này đã phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ việc bé gái H.T.L (SN 2012, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nghi bị cô họ bạo hành.

Theo nguồn tin của phóng viên, gia đình bé H.T.L. có hoàn cảnh khó khăn, nên bố mẹ gửi cho cô họ là N.T.M.T. (SN 1987, thường trú tại phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) nuôi. Trong quá trình chung sống với cô họ, bé L. đã bị người này bạo hành nhiều lần.

Bác sĩ kiểm tra các vết thương trên người bé H.T.L. Ảnh: CTV.

Đến tối 26/5, bà chủ nhà trọ của N.T.M.T. phát hiện cháu H.T.L. có nhiều vết thương trên người, nên dẫn cháu lên trình báo với Công an phường Cam Lộc. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Cam Lộc đã lấy lời khai của cháu L. và bà chủ phòng trọ. Sau đó, Công an phường Cam Lộc đưa cháu L. đến bệnh viện kiểm tra và phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ để điều tra vụ việc này.

Vị lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ công an phường, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của phường nhanh chóng có mặt để đảm quyền lợi cho cháu.

“Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã kiểm tra và cho biết sức khỏe cháu H.T.L vẫn ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo Hội phụ nữ phường đưa cháu L. đến ở với người giám hộ để tránh những bất trắc cho cháu”, vị lãnh đạo này nói.