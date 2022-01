Điều tra vụ bé 4 tuổi bị đạn găm vào ngực

Đến nhà người thân chơi, một bé gái 4 tuổi ở Nghệ An bị viên đạn găm vào ngực, tử vong.

Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ bé gái 4 tuổi trúng đạn tử vong.

Theo cơ quan chức năng, trưa 22/1, cháu T.L.T.A. (4 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành), cùng người thân đến nhà anh T.V.T. (trú xã Liên Thành) chơi.

Tại đây, anh T. lấy ra một khẩu súng hơi (loại thường sử dụng bắn chim) để kiểm tra thì bất ngờ súng cướp cò, viên đạn bay về phía cháu A. đang chơi gần đó.

Lãnh đạo địa phương cho biết nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay sau đó nhưng do viên đại găm vào ngực nên cháu bé không qua khỏi. Khẩu súng sử dụng trái phép đã bị niêm phong để điều tra.