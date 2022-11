Điều tra viên nói gì về việc bị tố bắt cóc Diễm My

Điều tra viên Trần Quốc Thắng cho biết quá trình làm việc, Diễm My không hợp tác, cán bộ công an không ghi lời khai được, nên giao Diễm My cho ba mẹ ruột.

Sáng 2/11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai.

10h30, là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên cho rằng không thực hiện hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu. Bị cáo kêu oan, yêu cầu xét xử lại từ đầu, tuyên bị cáo không có tội vì cho rằng bản thân bị ép cung, những bằng chứng tại CQĐT và giám định không đúng.

Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Nhị Nguyên đề nghị tuyên không có tội, trả tự do cho các bị cáo.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên tại tòa sáng 2/11. Ảnh: Duy Hiệu.

HĐXX cho trình chiếu các video mà nhóm Tịnh thất Bồng lai đăng tải trên mạng xã hội. Đối với video được cho là quay lại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, Long An, về việc các bị cáo cho rằng công an bắt cóc Diễm My. Bị cáo Nhất Nguyên cho rằng không xác định được nội dung đoạn video trên.

Có mặt tại tòa, ông Trần Quốc Thắng (điều tra viên, Công an huyện Đức Hòa) cho biết ngày 12/12/2019, ông được ban chỉ huy công an huyện giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân.

“Khi giải quyết tin báo, tôi có mời Võ Thị Diễm My và ông Thắng, bà Mai (bố mẹ Diễm My) lên làm việc. Quá trình làm việc, Diễm My không hợp tác, cán bộ công an không ghi lời khai được, nên giao My cho ba mẹ ruột", ông Thắng trình bày.

Nêu quan điểm, ông Nguyễn Sơn (Trưởng công an huyện Đức Hòa - đại diện bị hại) cho rằng video quay tại Công an huyện Đức Hòa gây ảnh hưởng đến công an huyện trong việc bắt giữ người trái pháp luật, đề nghị HĐXX xét xử nghiêm nhằm răn đe.

HĐXX tham gia phiên tòa. Ảnh: Duy Hiệu.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.