Điều tra việc máy bay hạ cánh xuống sân bay Chu Lai do bị chiếu laser

Máy bay từ TP.HCM về sân bay Chu Lai (Quảng Nam) thường xuyên bị chiếu đèn laser đoạn tiếp giáp với Quảng Ngãi. Điều này ảnh hưởng đến phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay.

Ngày 29/3, UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc máy bay hạ cánh sân bay Chu Lai (Quảng Nam) thường xuyên bị chiếu đèn laser ở khu vực tiếp giáp qua địa phương này.

Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho hay phía Cảng vụ hàng không Chu Lai phán ánh việc máy bay bị chiếu laser tại khu vực tiếp cận 32, nơi tiếp giáp với địa phương. Trước tình hình này, huyện đã giao cơ quan công an điều tra, làm rõ vấn đề này nhằm đảm bảo an toàn bay.

Máy bay đậu ở khu vực sân bay Chu Lai. Ảnh: M.V.

Về vấn đề này, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu huyện Bình Sơn xác định các tổ chức, cá nhân liên quan việc chiếu đèn laser lên máy bay hạ cánh tại Cảng hàng không Chu Lai.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Cảng hàng không Chu Lai, thời gian gần đây, tại khu vực tiếp cận đầu 32 (khu vực tiếp giáp với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ bay các chuyến bay từ TP.HCM về sân bay Chu Lai làm tiếp cận đất đã thông báo với đài kiểm soát không lưu Chu Lai là bị chiếu đèn laser màu xanh lá cây phía bên phải của tàu bay khi đang trên tuyến tiếp cận chót, cách điểm chạm bánh đường CHC 325 NM (khoảng 9.260 m).

Việc chiếu laser vào máy bay khi đang cất, hạ cánh làm ảnh hưởng đến thao tác của phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay. Việc này có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng của phi công và hành khách trên các chuyến bay.

Do đó, để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, Cảng vụ Chu Lai đề nghị cơ quan chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc chiếu đèn laser lên máy bay. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi cần kiểm tra bảng hiệu quảng cáo có sử dụng đèn xoay, đèn laser khu vực gần sân bay để có biện pháp chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn bay.