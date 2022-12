Điều tra trách nhiệm liên quan UBND 4 tỉnh thành trong vụ Cienco 1

Bộ Công an chuyển 4 vụ việc liên quan việc quản lý, sử dụng 4 khu đất có nguồn gốc của Cienco 1 đến cơ quan điều tra TP.HCM, Gia Lai, Tiền Giang, Long An tiếp tục xử lý.

Ban hành kết luận điều tra vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Cienco 1 và các đơn vị, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Cấn Hồng Lai (cựu tổng giám đốc Cienco 1) và 6 đồng phạm.

Ngoài ra, Bộ Công an đã tách 4 vụ việc liên quan đến việc quản lý, sử dụng 4 khu đất có nguồn gốc của Cienco 1 trong giai đoạn từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa, chuyển cơ quan điều tra các địa phương gồm Gia Lai, Tiền Giang, Long An và TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Những bất động sản này gồm: 422 m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP.HCM; 916 m2 tại TP Tân An, tỉnh Long An; 16.706 m2 tại Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 852 m2 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo kết luận điều tra, trước khi cổ phần hóa năm 2013, Cienco 1 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Lúc đó, Cienco 1 sở hữu 4 khu đất nêu trên có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của các cá nhân trước đó. Đây là tài sản thuộc diện phải đưa vào để xác định giá trị doanh nghiệp.

Sau khi có chủ trương cổ phần hóa, Bộ GTVT thành lập ban chỉ đạo để giải quyết việc này, do ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV Cienco 1) làm trưởng ban, ông Cấn Hồng Lai làm phó ban thường trực.

Khu đất 852 m2 tại TP Pleiku liên quan vụ án.

Tháng 6/2014, Cienco 1 chính thức cổ phần hóa với vốn điều lệ của doanh nghiệp sau cổ phần hóa là 700 tỷ đồng , trong đó Nhà nước sở hữu 35% vốn. Theo Nghị định 59/2011 và Thông tư 202/2011 của Bộ Tài chính, khi xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất, Cienco 1 phải xác định lại giá trị của 4 khu đất trên theo giá thị trường để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Cuối năm 2014, Bộ GTVT thoái toàn bộ số 35% vốn này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Cấn Hồng Lai, ông Phạm Dũng đã không xác định lại giá trị quyền sử dụng 4 khu đất theo giá trị trường. Cienco1 cũng không ký hợp đồng thuê đất, không làm thủ tục chuyển sang thuê đất gửi Bộ GTVT, mà chỉ làm thủ tục bàn giao nguyên trạng 4 khu đất cho Cienco 1 công ty cổ phần.

Đến tháng 1/2015, Nhà nước thoái hết 35% vốn còn lại tại Cienco 1 công ty cổ phần, nhưng không xác định lại giá trị 4 khu đất này. Đến nay, 2 khu đất tại tỉnh Gia Lai và Tiền Giang đã cấp sổ đỏ mới.

Bộ Công an cáo buộc hành vi của bị can Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước khoản tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế 4 khu đất tại thời điểm ngày 30/6/2013 với giá trị tạm tính khi xác định giá trị doanh nghiệp, với số tiền trên 54,7 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, ông Lai khai khi cổ phần hóa, Cienco 1 ký hợp đồng với Công ty Tư vấn Việt để thẩm định giá 4 khu đất. Sau đó, Cienco 1 thuê Công ty Kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội xác định giá trị doanh nghiệp và được kiểm toán tư vấn không dùng kết quả của Công ty Tư vấn Việt, mà tạm tính giá trị quyền sử dụng đất theo giá do UBND cấp tỉnh có đất ban hành.

Với những sai phạm trên, cơ quan điều tra xác định ông Cấn Hồng Lai có một phần trách nhiệm liên quan. Song Cienco 1 đã thuê Kiểm toán A&C Hà Nội, nên đơn vị kiểm toán này phải chịu trách nhiệm về việc không xác định giá trị 4 khu đất theo giá thị trường, gây thiệt hại hơn 54,7 tỷ đồng .

Còn ông Phạm Dũng không nhận được chỉ đạo, không hưởng lợi gì nhưng cũng có một phần trách nhiệm vì đã đồng ý theo nội dung đề nghị của Công ty Kiểm toán A&C Hà Nội.