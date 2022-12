Điều tra nhóm thanh niên mang hung khí chém một người trên đường

Nhóm 5 người đi trên 2 xe máy, dùng hung khí chém tới tấp một nam thanh niên. Vụ việc xảy ra ở huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ.

Ngày 29/12, một lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên dùng hung khí chém tới tấp một người trên đường ở xã Xuyên Mộc. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Bước đầu, công an xác định những người liên quan đã bỏ trốn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện, lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào chém tới tấp một nam thanh niên trên đường.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, khoảng 15h15 ngày 27/12, nhóm thanh niên 5 người mang theo hung khí, chở nhau trên 2 môtô. Nhóm này dừng xe, chạy qua phần đường đối diện chém liên tiếp vào người một nam thanh niên khiến người này gục ngã.

Sau đó, nạn nhân vùng dậy chạy thoát thân.

Được biết, nhóm 5 thanh niên trong đoạn clip có quan hệ họ hàng anh em với nhau.