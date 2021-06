Điều tra nhóm người đuổi chém nhau ngoài đường

10 thanh niên ở Tiền Giang bị công an mời làm việc vì liên quan đến vụ đuổi chém ngoài đường khiến một người nhập viện.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Tiền Giang làm việc với Nguyễn Tuấn Sơn (18 tuổi) cùng 9 người liên quan để điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường 1, TP Mỹ Tho.

Tối 29/5, Nguyễn Minh Phong (19 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành) dùng xe máy chở 2 thanh niên cùng quê chạy trên đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho. Đến trước một trường học, Phong dừng xe để nói chuyện thì bị nhóm của Sơn dùng hung khí tấn công.

Vụ việc khiến Phong bị thương nặng, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Những người được cho có liên quan vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 30/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc. Công an sở tại cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc xác minh, tìm được các nghi can.

Làm việc với cảnh sát, Sơn với 9 người liên quan đã thừa nhận hành vi gây thương tích. Kiểm tra nơi ở của họ, công an phát hiện 4 dao tự chế, tạm giữ 6 xe máy.

10 người này đã được cơ quan điều tra cho gia đình bảo lĩnh về nhà.