Điều tra nguyên nhân vụ nổ tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Sau tiếng nổ lớn tại quán Seouly ở TP Hải Dương, 2 nhân viên đã phải nhập viện do bị bỏng, nhiều đồ vật tại quán bị hư hỏng nặng.

Quán Seouly nơi xảy ra vụ nổ.

Sáng 27/5, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại quán lẩu kim chi - lẩu Thái, mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc Seouly ở số nhà 203, đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Vụ nổ xuất phát từ gian bếp của quán ăn khiến cửa kính tầng 1 của quán vỡ vụn, văng ra vỉa hè và lòng đường. Hai nhân viên của quán bị bỏng và 3 người dân đi đường bị thương do mảnh kính văng vào người.

Thông tin với PV Đại Đoàn Kết, đại diện Công an phường Tân Bình (TP Hải Dương) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ nổ xảy ra tại quán Seouly.