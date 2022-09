Điều tra nguyên nhân vụ cháy karaoke làm nhiều người tử vong

Đến 8h50 ngày 7/9, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 13 người tử vong trong quán karaoke ở TP Thuận An.

Sáng 7/9, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở TP Thuận An.

“Bước đầu, vụ cháy làm nhiều người tử vong. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, đại tá Chính thông tin.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke làm 7 người chết. Ảnh: A.T.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán, nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Vụ cháy khiến khoảng 400 m2 (khu vực tầng 2, 3) quán karaoke bị thiêu rụi. Chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ.